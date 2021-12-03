Украина тайно получила от Турции десятки "Байрактаров", — Bloomberg

В ближайшее время страны заключат новые соглашения на поставки боевых беспилотников на фоне возмущений Кремля из-за их использования на Донбассе, пишут в американских СМИ.

Турция продала Украине гораздо больше боевых беспилотников Bayraktar TB2, чем предполагалось. Поставки еще по меньшей мере 20 дронов ожидаются в ближайшее время. Об этом со ссылкой на официальных лиц и руководителя турецкой оборонной компании Baykar, производящей БПЛА, сообщает агентство Bloomberg.

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По данным журналистов, с 2019 года Стамбул продал Киеву десятки беспилотных аппаратов вместе со станциями управления и ракетами. На данный момент Baykar работает над выполнением нового заказа на как минимум два десятка боевых дронов. Источники издания, сообщившие это, просили авторов публикации не называть своего имени "из-за деликатности вопроса".

В свою очередь представители оборонной компании и правительства Турции официально отказались комментировать количество проданных Украине БПЛА Bayraktar TB2.

Согласно сообщению Кремля, сегодня президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом пожаловался на использование украинской армией Bayraktar TB2 на Донбассе. 19 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров призвал своего турецкого коллегу Мевлюта Чавушоглу отнестись к озабоченности Москвы из-за поставок оружия Украине "как можно серьезнее". Однако как сообщил изданию неназванный высокопоставленный турецкий чиновник, сотрудничество с Киевом дает Анкаре рычаги воздействия на Москву.

Также чиновник рассказал журналистам, что Турция работает над сделкой о совместном с Украиной производстве космических ракет типа "Зенит-2". Агентство допустило, что соглашение поможет турецкой стороне в разработке баллистических ракет.

Издание отметило, что президент Украины Владимир Зеленский с момента вступления в должность встречался с Эрдоганом по меньшей мере пять раз — больше, чем любой другой иностранный лидер. В ходе недавнего пресс-марафона глава украинского государства заявил, что он бы никогда не пошел на ухудшение отношений с Турцией: "Я с (Эрдоганом) обсуждаю такие вещи за закрытыми дверьми, такие вещи! Как он нам помогает!"

Напомним, недавно Эрдоган заявил, что Турция готова выступить в качестве посредника между Украиной и Россией в переговорах по Донбассу. В ответ МИД РФ заявил, что о включении турецкой стороны в процесс урегулирования конфликта "не может идти речи".

Ранее Фокус писал о том, что Турция с 2016 года неофициально занимается обучением отрядов специального назначения Вооруженных сил Украины.