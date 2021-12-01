"Не может быть и речи": Россия ответила на желание Эрдогана быть посредником между Киевом и Москвой

Президенты России и Турции 3 декабря могут обсудить войну на Донбассе. РФ отказывается признать себя стороной конфликта.

Турция не может быть посредником в урегулировании конфликта на востоке Украины. Об этом заявила спикер МИД России Мария Захарова на брифинге, который транслировался на YouTube-канале МИД РФ.

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Так Россия отреагировала на предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности Анкары "снять напряжение" между Киевом и Москвой.

"Ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной не может идти речи", — подчеркнула Захарова.

Спикер российского МИД опровергла участие России в этом конфликте.

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Эрдоган мог бы попробовать убедить украинские власти отказаться от "агрессивных планов в отношении Донбасса и начать выполнять Минские договоренности", заключила она.

Схожую точку зрения высказали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает нужным уточнить, как будет проявляться посредничество Эрдогана.

"Если (Эрдоган) сможет использовать свое влияние, чтобы побудить Киев начать выполнять свои обязательства по минскому комплексу мер, договоренностям Парижа и так далее, то это можно будет только приветствовать", — добавил Песков.

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По его словам, президент России Владимир Путин 3 декабря может обсудить украинскую тематику с Эрдоганом по телефону.

В интервью турецкому телеканалу NTV 29 ноября Эрдоган заявил, что Турция выступает за мирное урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе и этот вопрос он не раз поднимал в беседах с Путиным.

Напомним, что сегодня Зеленский во время выступления в Раде сказал, что без прямых переговоров с Россией невозможно остановить войну и вернуть оккупированный Донбасс.

Песков накануне говорил, что Россия не планирует нападать на Украину, а информация западных и украинских СМИ о возможной подготовке к наступлению – это "истерика".