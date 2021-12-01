"Не може бути й мови": Росія відповіла на бажання Ердогана бути посередником між Києвом і Москвою

Президенти Росії та Туреччини 3 грудня можуть обговорити війну на Донбасі. РФ відмовляється визнати себе стороною конфлікту.

Туреччина не може бути посередником у врегулюванні конфлікту на сході України. Про це заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова на брифінгу, який транслювався на YouTube-каналі МЗС РФ.

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Так Росія відреагувала на пропозицію президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана про готовність Анкари "зняти напругу" між Києвом і Москвою.

"Ні про яку посередницьку роль Туреччини між Росією та Україною не може йтися", — підкреслила Захарова.

Спікер російського МЗС спростував участь Росії у цьому конфлікті.

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Ердоган міг би спробувати переконати українську владу відмовитися від "агресивних планів щодо Донбасу та почати виконувати Мінські домовленості", — підсумувала вона.

Таку думку висловили в Кремлі. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков вважає за потрібне уточнити, як проявлятиметься посередництво Ердогана.

"Якщо (Ердоган) зможе використати свій вплив, щоб спонукати Київ почати виконувати свої зобов'язання щодо мінського комплексу заходів, домовленостей Парижа і так далі, то це можна буде лише схвалити", — додав Пєсков.

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За його словами, президент Росії Володимир Путін 3 грудня може обговорити українську тематику з Ердоганом по телефону.

В інтерв'ю турецькому телеканалу NTV 29 листопада Ердоган заявив, що Туреччина виступає за мирне врегулювання збройного конфлікту на Донбасі й це питання він неодноразово порушував у розмовах із Путіним.

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський під час виступу в Раді сказав, що без прямих переговорів із Росією неможливо зупинити війну та повернути окупований Донбас.

Пєсков напередодні говорив, що Росія не планує нападати на Україну, а інформація західних та українських ЗМІ про можливу підготовку до наступу — це "істерика".