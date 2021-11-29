Туреччина готова стати посередником у переговорах Росії та України щодо Донбасу, — Ердоган

Анкара виступає за мирний сценарій врегулювання війни і, як зазначив турецький президент, готова "зняти напругу" між Києвом і Москвою.

Туреччина готова стати посередником між Україною і Росією у переговорах щодо Донбасу. Про це заявив президент Реджеп Ердоган в інтерв'ю телеканалу NTV.

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Журналіст попросив прокоментувати главу держави повідомлення низки ЗМІ, що Росія сконцентрувала майже 100 тисяч своїх військових на кордоні з Україною. Кореспондент поцікавився, чи може Анкара стати посередником у переговорах між Україною і Росією, з якими вона підтримує дружні стосунки.

За словами Реджепа Ердогана, Туреччина виступає за мирне врегулювання збройного конфлікту, і ці питання неодноразово порушувалися під час діалогу з президентом Росії Володимиром Путіним.

Турецький лідер також висловив сподівання, що в Україні запанує мир.

"Наша позиція тут зрозуміла. Ми за мир у регіоні, особливо з підходом щодо кримських турків… Хочемо зробити свій внесок у зняття напруги між Україною і Росією, і тому готові розвивати переговори як з Україною, так і з паном Путіним", — додав Ердоган.

Зазначимо, що у понеділок, 29 листопада, відбувся брифінг прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, під час якого журналісти просили прокоментувати публікацію інсайдерів про те, що Реджеп Ердоган запропонував Володимиру Путіну та Володимиру Зеленському провести саміт із врегулювання війни на Донбасі.

Прессекретар Володимира Путіна заявив, що проведення подібних переговорів немає сенсу та додав, що Росія не є стороною збройного конфлікту на Сході України.

"Справа в тому, що Росія не є стороною конфлікту щодо Донбасу. Знайти шляхи вирішення проблеми буде неможливо", — підкреслив Дмитро Пєсков і додав, що однією зі сторін конфлікту є "влада ОРДЛО".

Раніше Дмитро Пєсков "заспокоював" Зеленського і запевняв, що Росія не готує повномасштабний наступ проти України. За словами речника Путіна, Москва зацікавлена в добросусідських відносинах з іншими країнами, а західні й українські ЗМІ спеціально нагнітають істерику через концентрацію військ РФ біля кордонів України.

Глава ГУР МОУ Кирило Буданов попереджав, що Росія може розпочати повномасштабне вторгнення в Україну взимку 2022 року. Розвіддані показують, що Москва спершу планує провести психологічні спецоперації, за якими підуть авіаудари та вторгнення наземних підрозділів РФ.