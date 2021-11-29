Турция готова стать посредником в переговорах России и Украины по Донбассу, — Эрдоган

Анкара выступает за мирный сценарий урегулирования войны и, как отметил турецкий президент, готова "снять напряжение" между Киевом и Москвой.

Турция готова выступить в качестве посредника между Украиной и Россией в переговорах по Донбассу. Об этом заявил президент Реджеп Эрдоган в интервью телеканалу NTV.

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Журналист попросил прокомментировать главу государства сообщения ряда СМИ о том, что Россия сконцентрировала около 100 тысяч своих военных на границе с Украиной. Корреспондент поинтересовался, может ли Анкара выступить посредником в переговорах между Украиной и Россией, с которыми она поддерживает дружественные отношения.

По словам Реджепа Эрдогана, Турция выступает за мирное урегулирование вооруженного конфликта и эти вопросы неоднократно поднимались во время диалога с президентом России Владимиром Путиным.

Турецкий лидер также выразил надежду, что в Украине воцарит мир.

"Наша позиция здесь ясна. Мы за мир в регионе, особенно с подходом в отношении крымских турков…Хотим внести свой вклад в снятие напряжения между Украиной и Россией, и потому готовы развивать переговоры как с Украиной, так и с господином Путиным", — добавил Эрдоган.

Отметим, что в понедельник, 29 ноября, состоялся брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в ходе которого журналисты просили прокомментировать публикацию инсайдеров о том, что Реджеп Эрдоган предложил Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому провести саммит по урегулированию войны на Донбассе.

Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что проведение подобных переговоров не имеет смысла и добавил, что Россия не является стороной вооруженного конфликта на Востоке Украины.

"Дело в том, что Россия не является стороной конфликта по Донбассу. Найти пути решения проблемы будет невозможно", — подчеркнул Дмитрий Песков и добавил, что одной из сторон конфликта являются "власти ОРДЛО".

Ранее Дмитрий Песков "успокаивал" Зеленского и заверял, что Россия не готовит полномасштабное наступление против Украины. По словам пресс-секретаря Путина, Москва заинтересована в добрососедских отношениях с другими странами, а западные и украинские СМИ специально нагнетают истерику из-за концентрации войск РФ у границ Украины.

Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов предупреждал, что Россия может начать полномасштабное вторжение в Украину зимой 2022 года. Разведданные показывают, что Москва сперва планирует провести психологические спецоперации, за которыми последуют авиаудары и вторжение наземных подразделений РФ.