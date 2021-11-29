"РФ — миролюбивая страна и наступление не готовит", — Песков "успокоил" Зеленского

По словам пресс-секретаря Путина, Москва заинтересована в добрых отношениях со странами-соседями.

Россия не планирует ни на кого нападать, а "истерика", которую нагнетают западные и украинские СМИ, является неприемлемой. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

Пресс-секретарь Владимира Путина в ходе вчерашнего брифинга решил отреагировать на опасения Владимира Зеленского о возможном полномасштабном вторжении РФ в Украину.

По его словам, утверждения о том, что РФ ведет себя агрессивно и готовит наступление, являются беспочвенными и неверными.

Дмитрий Песков предположил, что обвинения в адрес России могут быть "прикрытием" подготовки Украины по силовому освобождению Донбасса и отметил, что подобный сценарий урегулирования конфликта является "полным безумием".

"Россия не готовила, не готовит и не будет готовить никакие наступления ни на кого. Россия — абсолютно миролюбивая страна, которая заинтересована в добрых отношениях со своими соседями", — добавил пресс-секретарь Владимира Путина в общении с журналистами.

Дмитрий Песков на брифинге также отказался комментировать передачу через президента Турции Реджепа Эрдогана списка на обмен пленными с Украиной.

Ранее издание WSJ писало, какие сценарии реагирования рассматривают США из-за возможного вторжения РФ в Украину. По данным журналистов, администрация Байдена может либо нарастить оборонные возможности Украины, либо приостановить программу военной поддержки Киева, чтобы не идти на конфликт с Москвой.

Глава МИД Дмитрий Кулеба предупреждал, как Украина будет реагировать на возможное наступление армии РФ. По словам дипломата, Киев не заинтересован в силовом сценарии освобождения Донбасса, однако украинская армия готова атаковать солдат РФ, если они зайдут на территорию Украины.