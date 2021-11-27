Вторжение РФ в Украину. США рассматривают два сценария реагирования, — WSJ

Один из вариантов предусматривает снижение активности США в Европе и приостановку программы военной помощи Киеву.

В администрации президента США Джо Байдена рассматривают два основных сценария поведения Вашингтона в случае, если Россия вторгнется на территорию Украины в течение ближайших нескольких месяцев. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

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Первый сценарий, пишут журналисты, предусматривает наращивание оборонных возможностей Украины. Произойти это может благодаря увеличению поставок средств ПВО с другой военной помощью и расширению санкций в отношении РФ.

Второй сценарий — это "минимизация рисков конфронтации с Москвой". В этом случае Вашингтон ограничит количество учений своих военных на территории Европы, которые часто вызывают критику Кремля. Также при реализации этого сценария США приостановит программу военной помощи Украине.

Напомним, во время пресс-конференции, которая состоялась 26 ноября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Россия нападет на Украину, то "ей придется за это заплатить". Руководитель Альянса подчеркнул, что Москва уже второй раз за год концентрирует значительные силы возле украинской границы, что увеличивает напряженность в регионе и "чревато ошибками".

В тот же день, 26 ноября, в ходе пресс-марафона президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ситуация возле границы с РФ не опаснее, чем была весной. Впрочем, глава государства заверил, что уже получил информацию от США, Великобритании, Турции и ряда других стран, что те будут поддерживать Киев в случае, если "что-то начнется".