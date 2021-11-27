Вторгнення РФ в Україну. США розглядають два сценарії реагування, — WSJ

Один із варіантів передбачає зниження активності США в Європі та призупинення програми військової допомоги Києву.

В адміністрації президента США Джо Байдена розглядають два основні сценарії поведінки Вашингтона у разі, якщо Росія вторгнеться на територію України протягом найближчих кількох місяців. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Перший сценарій, пишуть журналісти, передбачає нарощування оборонних можливостей України. Відбутися це може завдяки збільшенню постачання засобів ППО з іншою військовою допомогою та розширенню санкцій щодо РФ.

Другий сценарій — це "мінімізація ризиків конфронтації з Москвою". У цьому випадку Вашингтон обмежить кількість навчань своїх військових на території Європи, які часто викликають критику Кремля. Також за реалізації цього сценарію США призупинить програму військової допомоги Україні.

Нагадаємо, під час пресконференції, яка відбулася 26 листопада, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що якщо Росія нападе на Україну, то "їй доведеться за це заплатити". Керівник Альянсу підкреслив, що Москва вже вдруге за рік концентрує значні сили біля українського кордону, що збільшує напруженість у регіоні та "загрожує помилками".

У той же день, 26 листопада, під час пресмарафону президент України Володимир Зеленський зазначив, що ситуація біля кордону з РФ не є небезпечнішою, ніж була навесні. Втім, глава держави запевнив, що вже отримав інформацію від США, Великобританії, Туреччини та ряду інших країн, що ті підтримуватимуть Київ у разі, якщо "щось почнеться".