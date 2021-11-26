"Будут на нашей стороне": Зеленский рассказал, кто поддержит Украину в случае атаки РФ (видео)

По словам президента, ситуация на границах Украины сейчас не опаснее, чем была весной. Однако изменилась риторика в России, которая обвиняет нашу страну в нарушении Минских соглашений, а также в развертывании войск НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, какое вооружение Украина получит от Запада из-за угрозы России. Об этом стало известно из прямой трансляции ОП.

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По словам Зеленского, сейчас ситуация у украинских границ не опаснее, чем она была весной, когда Россия стянула стотысячное войско. Но в то же время изменилась риторика у Кремля, они обвиняют НАТО в развертывании войск в Украине, а также невыполнение Киевом Минских соглашений.

Украина получила информацию от американцев, британцев, турков и ряда европейских стран о том, что в случае вторжении России будет продолжаться поддержка. Однако президент не смог подтвердить информацию о том, что Канада будет перебрасывать истребители в Украину из Румынии, но все сигналы позитивны.

"Мы не только публично, но и не публично получили информацию от Соединенных штатов, от Великобритании, от Турции и ряда европейских стран о том, что в случае, если что-то начнется, то они будут на нашей стороне", — рассказал Зеленский.

Напомним, канадская газета The Globe and Mail написала о том, что Канада может перебросить в Украину свои истребители и боевой корабль в Черное море из-за скопления войск РФ. Также сообщалось, что британцы готовы перебросить в Украину 600 спецназовцев из-за опасности вторжения России.

Фокус ведет текстовую трансляцию пресс-марафона президента Зеленского.