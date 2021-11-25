Канада может перебросить в Украину истребители и боевой корабль из-за скопления войск РФ, - СМИ

Из-за накопления почти стотысячного войска у украинских границ, в Канаде рассматривают несколько вариантов поддержки Украины, среди них и развертывание сотен солдат для учебной миссии.

Военное руководство Канады рассматривает варианты военной помощи Украины из-за накопления российских военных у границ. Вероятна переброска истребителей или боевого корабля. Об этом сообщает газета The Globe and Mail, ссылаясь на источники в правительстве.

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Новоназначенный министр обороны Анита Ананд рассматривает несколько вариантов усиления поддержки Украины:

переброска части истребителей CF-18 из Румынии (в 2020 году их было 6, — Фокус)

переброску военного корабля в Черное море

развертывание сотен солдат для учебной миссии

Как пишут в газете, любое усиление Украины будет своеобразным сигналом для Путина, который второй раз за год скапливает 100-тысячное войско у украинских границ. Однако окончательное решение, по данным источников, еще не принято несмотря на призывы украинской делегации на Галифаксском форуме по безопасности Канады и НАТО сделать больше.

[ + – ] СF-18 Фото: Википедия

СF-18 —это канадская версия американского многоцелевого истребителя-бомбардировщика F/A-18 Hornet. Производился компанией McDonneell Douglas с 1982 по 1988 годы. Всего было выпушено 138 единиц, все они находятся на вооружении Королевский Военно-воздушных сил Канады. Его отличительной чертой является нанесение на днище самолета изображения кабины истребителя. По задумке разработчиков, это может дезориентировать врага при ближнем бою.

Напомним, посольство США предупредило своих граждан о военной активности войск РФ у границ Украины.

Ранее сообщалось, что Великобритания готова перебросить 600 спецназовцев в Украину из-за опасности вторжения РФ.