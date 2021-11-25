Канада може перекинути в Україну винищувачі та бойовий корабель через скупчення військ РФ, — ЗМІ

Через накопичення майже стотисячного війська біля українських кордонів у Канаді розглядають кілька варіантів підтримки України, серед них і розгортання сотень солдатів для навчальної місії.

Військове керівництво Канади розглядає варіанти військової допомоги Україні через накопичення російських військових біля кордонів. Імовірне перекидання винищувачів чи бойового корабля. Про це повідомляє газета The Globe and Mail, посилаючись на джерела в уряді.

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Новопризначений міністр оборони Аніта Ананд розглядає кілька варіантів посилення підтримки України:

перекидання частини винищувачів CF-18 з Румунії (у 2020 році їх було 6 , — Фокус )

перекидання військового корабля в Чорне море

розгортання сотень солдатів для навчальної місії

Як пишуть у газеті, будь-яке посилення України буде своєрідним сигналом для Путіна, який вдруге за рік накопичує 100-тисячне військо біля українських кордонів. Проте остаточне рішення, за даними джерел, ще не ухвалене попри заклики української делегації на Галіфаксському безпековому форумі Канади та НАТО зробити більше.

[ + – ] СF-18 Фото: Вiкiпедiя

СF-18 — це канадська версія американського багатоцільового винищувача-бомбардувальника F/A-18 Hornet. Вироблявся компанією McDonneell Douglas з 1982 по 1988 роки. Усього було випущено 138 одиниць, усі вони перебувають на озброєнні Королівських Військово-повітряних сил Канади. Його характерною рисою є нанесення на днище літака зображення кабіни винищувача. За задумом розробників, це може дезорієнтувати ворога при ближньому бою.

Нагадаємо, посольство США попередило своїх громадян про військову активність військ РФ біля кордонів України.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія готова перекинути 600 спецпризначенців в Україну через небезпеку вторгнення РФ.