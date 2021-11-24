Посольство США попередило своїх громадян про військову активність військ РФ біля кордону України

Посольство США не рекомендує громадянам їхати в Крим через концентрацію російських військ, а в Україну — через поширення COVID-19.

Американське посольство в Україні попередило своїх громадян про те, що щодо того, що відбувається недалеко від українського кордону і на території анексованого Криму надходять тривожні повідомлення через незвичайну активність військ РФ. Про це повідомляється на сайті посольства.

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Представники США оцінюють можливі поїздки до Криму найвищим четвертим рівнем небезпеки: "не вирушайте в подорож" — попереджають дипломати своїх громадян, оскільки нині спостерігається зростання активності російської окупаційної влади у східних частинах Донецької та Луганської областей України та поширення коронавірусної інфекції по всій території України.

[ + – ] Скріншот попередження для американських громадян, яке випустило посольство США

Американські дипломати нагадали своїм громадянам, що становище з безпекою на українському кордоні може різко змінитись без будь-яких попереджень.

Вони радять шукати додаткові відомості на сайті посольства та на сторінках посольства у соцмережах і, зокрема, відстежувати нові попередження про безпеку, а також читати місцеві та міжнародні новини.

Посольство рекомендує перевірити наявність дійсних документів та оцінити особисті плани безпеки.

Американцям пропонують ознайомитись зі списком того, що уряд США не зможе для них зробити у кризовій ситуації за кордоном.

"В американських громадян, які виїжджають за кордон, завжди має бути в наявності план дій у надзвичайних ситуаціях, який не залежить від допомоги уряду".

Раніше Фокус повідомляв, що волонтер виклав у мережу відео знищення позицій окупаційних військ уночі. За словами волонтера Олександра Карпюка, зараз на фронті найзатребуванішою стала професія оператора БПЛА, який може знищити ворога навіть у нічний час.