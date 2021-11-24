Посольство США предупредило своих граждан о военной активности войск РФ у границы Украины

Посольство США не рекомендует гражданам ехать в Крым из-за концентрации российских войск, а в Украину — из-за распространения COVID-19.

Американское посольство в Украине предупредило своих граждан, что о происходящем недалеко от украинской границы и на территории аннексированного Крыма поступают тревожные сообщения в связи необычной активностью войск РФ. Об этом сообщается на сайте посольства.

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Представители США оценивают возможные поездки в Крым по самому высокому четвертому уровню опасности: "не отправляйтесь в путешествие" — предупреждают дипломаты своих граждан, т.к. сейчас наблюдается рост активности российских оккупационных властей в восточных частях Донецкой и Луганской областей Украины и распространение коронавирусной инфекции по всей территории Украины.

[ + – ] Скриншот предупреждения для американских граждан, которое выпустило посольство США

Американские дипломаты напомнили своим гражданам, что положение с безопасностью на украинской границе может резко измениться без каких-либо предупреждений.

Они советуют искать дополнительные сведения на сайте посольства и на страницах посольства в соцсетях и, в частности, отслеживать новые предупреждения о безопасности, а также читать местные и международные новости.

Посольство рекомендует проверить наличие действительных документов и оценить личные планы безопасности.

Американцам предлагают ознакомиться со списком того, что правительство США не сможет для них сделать в кризисной ситуации за рубежом.

"У американских граждан, выезжающих за границу, всегда должен быть в наличии план действий в чрезвычайных ситуациях, не зависящий от помощи правительства".

Ранее Фокус сообщал, что волонтер выложил в сеть видео уничтожения позиций оккупационных войск ночью. По словам волонтера Александра Карпюка, сейчас на фронте самой востребованной стала профессия оператора БПЛА, который может уничтожить врага даже в ночное время.