"Придется заплатить". Генсек НАТО пригрозил России последствиями в случае атаки на Украину
Глава Альянса назвал стягивание войск на украинскую границу второй раз за год необъяснимым и неоправданным, однако не раскрыл, каким будет ответ.
Генеральный секретарь Североатлантического Альянса (НАТО) Йенс Столтенберг предупредил Россию о последствиях вторжения в Украину. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции 26 ноября в Брюсселе, передает агентство Associated Press.
Йенс Столтенберг пообщался с журналистами перед встречей министров иностранных дел, которая состоится в Латвии с 30 ноября по 1 декабря — одним из главных вопросов станут действия России. Генсек обратил внимание, что наращивания российской военной мощи рядом с украинской границей вызывает обеспокоенность.
"Если Россия применит силу против Украины, за это придется заплатить, будут последствия", — подчеркнул глава НАТО. — "Это второй раз в этом году, когда Россия сконцентрировала необычно большие силы в регионе. Это наращивание военной мощи неоправданно и необъяснимо, что повышает напряженность и чревато ошибками".
Как заявил Йенс Столтенберг, Россия стягивает в пограничную зону танки, беспилотники, системы радиоэлектронной борьбы, артиллерию, регулярные войска. Ее намерения пока неясны, однако генсек напомнил, что страна и ранее вторгалась в Украину. Он не стал уточнять, что именно грозит России в случае повторного проникновения на украинскую территорию.
AP предполагает, что НАТО не сможет вовремя оказать Украине существенную военную поддержку в случае полномасштабных боевых действий. Вероятнее всего, Запад использует санкции, чтобы нанести России дополнительный экономический ущерб.
Ранее писали, где Россия собирает войска для нападения на Украину. Исследователи из Conflict Intelligence Team выяснили, что вооруженные силы и боевую технику перебрасывают в Крым, Ельню и Воронежскую область, которые находятся неподалеку от границы.
До этого разведка США предупредила о возможном вторжении России в Украину. Американские военные считают, что Москва пытается создать сухопутный коридор между Крымом и оккупированными районами Донбасса.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский раскрыл, кто поддержит Украину в случае атаки РФ. По его словам, ситуация на границе не опаснее, чем весной этого года — тогда российская армия перебросила около 100 тысяч военнослужащих.