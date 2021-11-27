"Придется заплатить". Генсек НАТО пригрозил России последствиями в случае атаки на Украину

Глава Альянса назвал стягивание войск на украинскую границу второй раз за год необъяснимым и неоправданным, однако не раскрыл, каким будет ответ.

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса (НАТО) Йенс Столтенберг предупредил Россию о последствиях вторжения в Украину. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции 26 ноября в Брюсселе, передает агентство Associated Press.

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Йенс Столтенберг пообщался с журналистами перед встречей министров иностранных дел, которая состоится в Латвии с 30 ноября по 1 декабря — одним из главных вопросов станут действия России. Генсек обратил внимание, что наращивания российской военной мощи рядом с украинской границей вызывает обеспокоенность.

"Если Россия применит силу против Украины, за это придется заплатить, будут последствия", — подчеркнул глава НАТО. — "Это второй раз в этом году, когда Россия сконцентрировала необычно большие силы в регионе. Это наращивание военной мощи неоправданно и необъяснимо, что повышает напряженность и чревато ошибками".

Как заявил Йенс Столтенберг, Россия стягивает в пограничную зону танки, беспилотники, системы радиоэлектронной борьбы, артиллерию, регулярные войска. Ее намерения пока неясны, однако генсек напомнил, что страна и ранее вторгалась в Украину. Он не стал уточнять, что именно грозит России в случае повторного проникновения на украинскую территорию.

AP предполагает, что НАТО не сможет вовремя оказать Украине существенную военную поддержку в случае полномасштабных боевых действий. Вероятнее всего, Запад использует санкции, чтобы нанести России дополнительный экономический ущерб.

[ + – ] Генсек НАТО не стал уточнять, что именно грозит России в случае повторного проникновения на украинскую территорию

Ранее писали, где Россия собирает войска для нападения на Украину. Исследователи из Conflict Intelligence Team выяснили, что вооруженные силы и боевую технику перебрасывают в Крым, Ельню и Воронежскую область, которые находятся неподалеку от границы.

До этого разведка США предупредила о возможном вторжении России в Украину. Американские военные считают, что Москва пытается создать сухопутный коридор между Крымом и оккупированными районами Донбасса.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский раскрыл, кто поддержит Украину в случае атаки РФ. По его словам, ситуация на границе не опаснее, чем весной этого года — тогда российская армия перебросила около 100 тысяч военнослужащих.