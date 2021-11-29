"РФ — миролюбна країна і наступ не готує", — Пєсков "заспокоїв" Зеленського

За словами прессекретаря Путіна, Москва зацікавлена у добрих стосунках із країнами-сусідами.

Росія не планує ні на кого нападати, а "істерика", яку нагнітають західні й українські ЗМІ, є неприйнятною. Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

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Прессекретар Володимира Путіна під час вчорашнього брифінгу вирішив відреагувати на побоювання Володимира Зеленського щодо можливого повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

За його словами, твердження про те, що РФ поводиться агресивно і готує наступ, є безпідставними та неправдивими.

Дмитро Пєсков припустив, що звинувачення на адресу Росії можуть бути "прикриттям" підготовки України щодо силового звільнення Донбасу та зазначив, що подібний сценарій урегулювання конфлікту є "повним божевіллям".

"Росія не готувала, не готує і не готуватиме жодних наступів ні на кого. Росія — абсолютно миролюбна країна, яка зацікавлена у добрих відносинах зі своїми сусідами", — додав речник Володимира Путіна у спілкуванні з журналістами.

Дмитро Пєсков на брифінгу також відмовився коментувати передавання через президента Туреччини Реджепа Ердогана на обмін полоненими з Україною.

Раніше видання WSJ писало, які сценарії реагування розглядають США через можливе вторгнення РФ в Україну. За даними журналістів, адміністрація Байдена може або наростити оборонні можливості України, або призупинити програму військової підтримки Києва, щоб не йти на конфлікт із Москвою.

Глава МЗС Дмитро Кулеба попереджав, як Україна реагуватиме на можливий наступ армії РФ. За словами дипломата, Київ не зацікавлений у силовому сценарії визволення Донбасу, проте українська армія готова атакувати солдатів РФ, якщо вони зайдуть на територію України.