"Кровопролитие будет намного больше", — Кулеба о силовом освобождении Донбасса

По словам министра, Украине придется атаковать российских солдат, если они решатся на полномасштабное вторжение.

Украина не заинтересована в силовом урегулировании войны на Донбассе и не видит альтернативы Минским соглашениям. Об этом в интервью Zeit заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

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По его словам, в случае начала полномасштабного вторжения России Украина будет сопротивляться и защищаться.

На сегодняшний день, как отмечает Дмитрий Кулеба, Минский и Нормандский формат находятся в "коме", и Киев должен попытаться реанимировать переговоры на международных площадках по урегулированию войны на Донбассе.

"Единственный способ сделать это (реанимировать — ред.) — продолжать попытки, сколько бы времени это ни заняло. Оставьте разочарование и недовольство позади и не сворачивайте с пути. Существует только одна альтернатива дипломатии: война. А Украина не стремится к войне. Поэтому мы будем продолжать попытки, потому что мы стремимся к миру, стабильности и безопасности для Украины и всей Европы. Мы отчаянно хотим избежать военного сценария, потому что на этот раз кровопролитие будет намного, намного больше. Мы не хотим атаковать российских солдат, но если они ступят на нашу землю, нам придется это сделать", — заверил глава МИД Украины в общении с журналистами.

Министр напомнил, что Россия с 2014 года преследует лишь одну цель — дестабилизировать Украину и другие европейские страны, а свою военную агрессию Кремль подкрепляет дезинформацией.

Передислокацию российских войск и публикацию разведданных о концентрации оккупационных формирований рядом с украинскими границами Дмитрий Кулеба назвал "реальной угрозой". Глава МИД Украины также обвинил Россию в блокировании работы Минского и Нормандского форматов и добавил, что Украине важно не допустить эскалации вооруженного конфликта.

Ранее Дмитрий Кулеба рассказывал, как Украина будет обороняться в случае нападения России.

Также генсек НАТО пригрозил России в случае полномасштабного вторжения в Украину. По словам Йенса Столтенберга, Москве придется заплатить за начало широкомасштабных боевых действий против Украины и для РФ будут непоправимые последствия.