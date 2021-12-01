Ми не зможемо зупинити війну без переговорів з РФ, я не боюся, — Зеленський

Про необхідність проведення переговорів із країною-агресором щодо Донбасу, як зазначив президент, наголосили навіть західні партнери України.

Україна не зможе зупинити війну та повернути окупований Донбас без прямих переговорів із Росією. Про це президент Володимир Зеленський заявив у процесі сьогоднішнього послання до Верховної Ради.

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За його словами, Україна має потужну армію, проте без прямого діалогу з країною-агресором не можна зупинити збройний конфлікт на Донбасі.

Зеленський наголосив, що не боїться переговорів із Російською Федерацією, а про необхідність прямого діалогу з Москвою наголосили навіть західні партнери України.

"Ми маємо сказати правду, що ми не зможемо зупинити війну без прямих переговорів із Росією. Сьогодні це визнали вже всі зовнішні партнери, але деякі внутрішні це не визнають. Ми повинні говорити (з країною-агресором — ред.) знаючи, що в нас сильна та потужна армія... Я не боюся прямого діалогу з ними", — продовжив глава держави.

За словами Зеленського, Київ знає, які західні країни вдають, що підтримують Україну та її незалежність. Президент закликав усіх політиків і бізнесменів докласти зусиль, якщо вони справді хочуть повернути окуповані території.

"Якщо ми хочемо повернути Донбас, — давайте! Якщо не хочемо і хочемо просто ходити про це і говорити — давайте нічого не робити. Давайте в цьому питанні поставимо крапку і зрозуміємо: наша держава, як можемо, давайте боротися за це. За наші території всі разом, з усіма політиками, усіма бізнесменами", — резюмував президент під час свого виступу в Раді.

[ + – ] Послання Володимира Зеленського до Верховної Ради 1 грудня

Зазначимо, що Фокус веде текстову трансляцію сьогоднішнього виступу Володимира Зеленського в парламенті.

Раніше Володимир Зеленський анонсував внесення законопроєкту про множинне громадянство. Президент упевнений, що український паспорт у разі схвалення документа зможуть отримати представники діаспори, які проживають у США, Канаді й інших країнах.