Выступление Владимира Зеленского в Верховной Раде: текстовая трансляция

Глава государства выступил с посланием парламенту, в котором подвел краткие итоги экватора своего президентства и рассказал о грядущих реформах в Украине.

Сегодня, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский выступил с посланием Верховной Раде. Именно в этот день, как заявлял ранее глава государства, должен состояться "государственный переворот". Фокус вел текстовую трансляцию главных моментов выступления президента в Раде.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

09:38 Под зданием парламента собрался митинг ФОПов. Впрочем, как сообщает корреспондент Фокуса с места событий, правоохранителей под Радой было значительно.

09:47 Кортеж Зеленского уже прибыл к зданию Верховной Рады.

09:56 В Верховной Раде начинают собираться нардепы от "Слуги народа". Одеты они в футболки с надписью "За президента! Против олигархов".

Заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко заявил, что анонсированного ранее Зеленским госпереворота не произойдет, поскольку "они победят".

09:58 Нардепа Гончаренко не пустили в зал Рады с посланием Зеленскому и Ермаку

Представитель "Евросолидарности" пришел в парламент с QR-кодом, перейдя по которому можно увидеть его ответ на "оскорбления журналистов и разведчиков" со стороны главы государства.

10:02 Заседание Верховной Рады, на котором выступит президент Зеленский, началось.

10:05 Выступление Зеленского началось.

10:12 "Не хочу, чтобы главным словом выступления были "ковид" и "локдаун", — Зеленский

10:15 "30 лет назад мы получили независимую страну, но не начали обретать независимость", — Зеленский

10:18 "Я вношу законопроект об экономическом паспорте украинца. Плата за пользование недрами будет накапливаться на личных счетах детей-граждан Украины. По достижению совершеннолетия эти деньги можно будет использовать для получения образования и улучшения жизни", — Зеленский

10:22 "Минимальная зарплата в Украине с 1 декабря — 6 500 гривен. С 1 января врачи будут получать по 20 000 гривен в месяц", — Зеленский

10:26 "Я вношу законопроект о множественном гражданстве. Нас 65 миллионов. Представители диаспоры станут полноценными гражданами Украины", — Зеленский

10:29 "Первый рейс национального авиаперевозчика будет в 2022 году. UNA обязательно приземлится в ЕС", — Зеленский

10:33 "До 2023 года новый ноутбук будет у каждого учителя страны", — Зеленский

10:39 "Независимость — это цифровая свобода от бюрократии. Украина первой в мире ввела цифровой паспорт гражданина. Государственным приложением "Дія" пользуются 11 миллионов человек", — Зеленский

10:42 "За 5 лет "Дія.city" увеличит объем IT-рынка в Украине вдвое", — Зеленский

10:42 "Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple в феврале 2023", — Зеленский

10:44 "Украина начинает обустройство госграницы по всему периметру", — Зеленский

10:47 "Без прямого диалога с РФ конфликт на Донбассе не будет завершен. Если мы хотим вернуть Донбасс, — давайте! А если хотим только говорить — давайте ничего не делать", — Зеленский

10:49 Выступление президента заканчивается вручением наград в честь 30-летия референдума о подтверждении Акта провозглашения независимости Украины.

10:58 Владимир Зеленский покинул сессионный зал Верховной Рады.

11:07 Источник во фракции "Слуга народа" рассказал корреспонденту Фокуса, что во время выступления Зеленского без футболок с надписью "За президента! Против олигархов" были около 30 нардепов монобольшинства.

"В основном, это группа Дмитрия Разумкова", — сообщил источник Фокусу.

11:36 Кортеж Зеленского покинул Верховную Раду.

Онлайн-трансляцию послания Владимира Зеленского парламенту можно посмотреть здесь: