Украина проведет перепись населения при поддержке Apple в феврале 2023 года, — Зеленский

По словам президента, за электронной переписью последует внедрение электронного голосования на выборах.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что государство в партнерстве с американской корпорацией Apple проведет электронную перепись населения уже в 2023 году. Об этом глава государства заявил в ходе послания Верховной Раде в среду, 1 декабря.

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"В планах запустить уже скоро важные функции. (Например) электронная перепись, которая со временем приведет к электронному голосованию. Гордимся тем, что Украина стала второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple уже в феврале 2023 года", — сказал Зеленский.

Президент добавил, что целью властей является перевод 100% государственных услуг в онлайн. Это, по его словам, позволит избежать очередей и коррупции.

Текстовую трансляцию послания Зеленского к Верховной Раде можно увидеть в специальном материале Фокуса.

Ранее сегодня президент анонсировал внесение в парламент законопроект об "экономическом паспорте украинца". Инициатива позволит детям-гражданам Украины накапливать на своих счетах средства, полученные за счет использования государственных недр.

Также глава государства сегодня внесет законопроект о "множественном гражданстве", согласно которому представители диаспоры в США и других странах смогут получить украинское гражданство.