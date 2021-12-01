Зеленский вносит в Раду законопроект об "экономическом паспорте украинца"

Инициатива позволит накапливать на счетах несовершеннолетних граждан средства, полученные за использование государственных недр.

Президент Украины Владимир Зеленский до 10 декабря внесет в парламент законопроект об экономическом паспорте украинца. Об этом глава государства заявил в ходе ежегодного послания к Верховной Раде в среду, 1 декабря.

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По словам главы государства, после вступления законопроекта в силу плата за пользование государственными недрами будет накапливаться на личных счетах граждан, которым не исполнилось 18 лет.

"По достижению совершеннолетия эти деньги можно будет использовать для получения образования в Украине и улучшения жизни. Наши олигархи станут инвесторами в будущее наших детей", — сказал глава государства.

За текстовой трансляцией послания Зеленского к Верховной Раде можно следить в специальном материале Фокуса.

Напомним, ранее глава государства сообщил, что по его информации на 1-2 декабря планируется государственный переворот. Зеленский сообщил, что руководство страны получило аудиозапись разговора "представителей России и Украины", которые обсуждают участие Рината Ахметова в подготовке захвата власти.

Также на сегодня запланированы массовые акции протеста, приуроченные к окончанию срока ультиматума оппозиции. Демонстранты требовали увольнения руководителя Офиса президента Андрея Ермака до 1 декабря. Если этого не произойдет, протестующие обещали требовать отставки Зеленского на бессрочной акции.