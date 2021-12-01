Зеленський вносить до Ради законопроект про "економічний паспорт українця"

Ініціатива дозволить накопичувати на рахунках неповнолітніх громадян кошти, одержані за використання державних надр.

Президент України Володимир Зеленський до 10 грудня внесе до парламенту законопроект про економічний паспорт українця. Про це глава держави заявив у ході щорічного послання до Верховної Ради в середу, 1 грудня.

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За словами глави держави, після набрання законопроектом чинності плата за користування державними надрами накопичуватиметься на особистих рахунках громадян, яким не виповнилося 18 років.

"По досягненню повноліття ці гроші можна буде використати для здобуття освіти в Україні та покращення життя. Наші олігархи стануть інвесторами в майбутнє наших дітей", — сказав глава держави.

За текстовою трансляцією послання Зеленського до Верховної Ради можна стежити в спеціальному матеріалі Фокусу.

Нагадаємо, раніше глава держави повідомив, що, за його інформацією, на 1-2 грудня планується державний переворот. Зеленський повідомив, що керівництво країни отримало аудіозапис розмови "представників Росії й України", які обговорюють участь Ріната Ахметова в підготовці захоплення влади.

Також на сьогодні заплановано масові акції протесту, присвячені закінченню терміну ультиматуму опозиції. Демонстранти вимагали звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака до 1 грудня. Якщо цього не станеться, протестувальники обіцяли вимагати відставки Зеленського на безстроковій акції.