Після сутичок із копами під ОП учасники Маршу гідності дали Зеленському 10 днів на відставку Єрмака

Демонстранти вимагали звільнення голови ОП до 1 грудня. Якщо цього не станеться, вони мають намір оголосити безстрокову акцію за відставку президента.

У неділю, 21 листопада, у Києві пройшов Марш гідності, присвячений восьмій річниці Євромайдану. По завершенні учасники акції намагалися потрапити на територію Офісу президента, проте це заважали їм зробити поліцейські. В результаті почалися зіткнення демонстрантів із правоохоронцями. Про це свідчить трансляція, яку вів YouTube канал видання "Сегодня".

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За словами журналіста, який був присутнім на місці події, Марш гідності розпочався близько 17:00, у ньому брали участь близько тисячі людей. О 17:30 колона пройшла Алеєю Небесної сотні до Майдану незалежності, де були покладені квіти на згадку про загиблих під час Революції гідності.

Після завершення акції колона демонстрантів вирішила пройти маршем до будівлі Офісу президента. Там вони зустріли перед собою кілька рядів поліцейських. Правоохоронці відмовилися пропускати учасників акції до урядового кварталу без огляду, після чого почалися зіткнення з демонстрантами, які намагалися прорватися до ОП.

Загалом, за даними журналіста, протестувальники зробили 10-12 безуспішних спроб потрапити на територію Офісу президента, які супроводжувалися сутичками з поліцією.

Через деякий час правоохоронці почали пропускати демонстрантів по одній-дві людини, обшукуючи їхні сумки та кишені. Координатор акції через гучномовець закликав її учасників збиратися біля Будинку із химерами.

Проте вже за кілька хвилин він заявив, що потрапившим на територію урядового кварталу слід повернутися назад до основного натовпу.

Після цього організатори акції анонсували інший протестний захід, який має відбутися 1 грудня. Демонстранти вимагають відставки керівника офісу президента Андрія Єрмака до цієї дати. Якщо цього не станеться, вони мають намір розпочати безстрокову акцію, основною вимогою якої буде відставка президента України Володимира Зеленського. Через деякий час учасники заходу почали розходитися.

Демонстрацію до Дня гідності та свободи було організовано "Рухом опору капітуляції".

Нагадаємо, нещодавно колишній начальник Головного управління розвідки Міноборони України Василь Бурба заявив, що голова ВП Андрій Єрмак, посилаючись на вказівку президента Зеленського, доручив перенести фінальний етап операції з затримання "вагнерівців".

В Офісі президента раніше заперечували свій зв'язок із провалом спецоперації.