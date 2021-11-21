После стычек с копами под ОП участники Марша достоинства дали Зеленскому 10 дней на отставку Ермака

Демонстранты потребовали увольнения главы ОП до 1 декабря. Если этого не произойдет, то они намерены объявить бессрочную акцию за отставку президента.

В воскресенье, 21 ноября, в Киеве прошел Марш достоинства, приуроченный к восьмой годовщине Евромайдана. По его завершении участники акции пытались попасть на территорию Офиса президента, однако это мешали им сделать полицейские. В результате начались столкновения демонстрантов с правоохранителями. Об этом свидетельствует трансляция, которую вел YouTube-канал издания "Сегодня".

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По словам журналиста, который присутствовал на месте происшествия, Марш достоинства начался около 17:00, в нем принимали участие около тысячи человек. В 17:30 колонна прошла по Аллее небесной сотни к Майдану независимости, где были возложены цветы в память о погибших во время Революции достоинства.

После завершения акции колонна демонстрантов приняла решение пройти маршем к зданию Офиса президента. Там они встретили перед собой несколько рядов полицейских. Правоохранители отказались пропускать участников акции в правительственный квартал без досмотра, после чего начались столкновения с демонстрантами, которые пытались прорваться к ОП.

Всего, по данным журналиста, протестующие предприняли 10-12 безуспешных попыток попасть на территорию Офиса президента, которые сопровождались стычками с полицией.

Через некоторое время правоохранители начали пропускать демонстрантов по одному-два человека, досматривая их сумки и карманы. Координатор акции через громкоговоритель призвал ее участников собираться у Дома с химерами.

Однако уже через несколько минут он заявил, что попавшим на территорию правительственного квартала следует вернуться обратно к основной толпе.

После этого организаторы акции анонсировали другое протестное мероприятие, которое должно пройти 1 декабря. Демонстранты требуют отставки руководителя Офиса президента Андрея Ермака до этой даты. Если этого не произойдет, они намерены начать бессрочную акцию, основным требованием которой будет отставка президента Украины Владимира Зеленского. Спустя некоторое время участники сегодняшнего мероприятия начали расходиться.

Демонстрация ко Дню достоинства и свободы была организована "Движением сопротивления капитуляции" ("Рух опору капітуляції").

Напомним, недавно бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба заявил, что глава ОП Андрей Ермак, ссылаясь на указание президента Зеленского, поручил перенести финальный этап спецоперации по поимке "вагнеровцев".

В Офисе президента ранее отрицали свою связь с провалом спецоперации.