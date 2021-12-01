Україна проведе перепис населення за підтримки Apple у лютому 2023 року, — Зеленський

За словами президента, за електронним переписом піде запровадження електронного голосування на виборах.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що держава в партнерстві з американською корпорацією Apple проведе електронний перепис населення вже у 2023 році. Про це глава держави заявив у ході послання до Верховної Ради в середу, 1 грудня.

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"У планах запустити вже незабаром важливі функції. (Наприклад) електронний перепис, який згодом призведе до електронного голосування. Пишаємося тим, що Україна стала другою країною у світі, яка проведе перепис населення в співпраці з Apple уже в лютому 2023 року", — сказав Зеленський.

Президент додав, що метою влади є переведення 100% державних послуг в онлайн. Це, за його словами, дозволить уникнути черг і корупції.

Текстову трансляцію послання Зеленського до Верховної Ради можна побачити в спеціальному матеріалі Фокусу.

Раніше сьогодні президент анонсував внесення до парламенту законопроекту про "економічний паспорт українця". Ініціатива дозволить дітям-громадянам України накопичувати на своїх рахунках кошти, одержані за рахунок використання державних надр.

Також глава держави сьогодні внесе законопроект про "множинне громадянство", згідно з яким представники діаспори в США й інших країн зможуть отримати українське громадянство.