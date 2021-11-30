Apple допоможе Україні провести перепис населення, — Зеленський

Україна, за словами глави держави, стане другою країною світу після Сполучених Штатів, де перепис населення проведуть у співпраці з компанією.

Сьогодні, 30 листопада, президент України Володимир Зеленський заявив, що компанія Apple візьме участь у переписі населення. Про це він повідомив у своєму Twitter.

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У пості Зеленський уточнив, що вже підписано важливий меморандум між Мінцифрою та технологічним гігантом і що для нього це предмет гордості. Для України, сказав президент, цифровізація в пріоритеті.

Міністерство цифрової трансформації орендує обладнання Apple для проведення перепису, який, згідно з планами, має пройти у 2023 році.

Держбюджету України цей проект коштуватиме 80 млн грн. Наприкінці року, за словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, відомство повідомить, як саме відбудеться перепис. Зокрема, якими будуть терміни, як проект фінансуватиметься.

Під час нещодавньої зустрічі представників Мінцфіри України та керівництва Apple у США обговорювалася можливість співпраці щодо перепису населення.

За словами Федорова, спільний проект дозволить Україні заощадити. Більшість виробників електронного обладнання пропонує купити свою техніку, але після перепису вона виявиться непотрібною. У свою чергу Apple під час перепису американського населення надавала електронні пристрої в оренду на кілька тижнів.

Представники Мінцфири розглядали пропозиції багатьох компаній, але Apple виявилася першою, з якою було проведено переговори.

Раніше Фокус повідомляв, що в грудні 2019 року в Україні проводився електронний перепис із використанням даних мобільних операторів і держреєстрів. За результатами з'ясувалося, що населення України становить майже 37,3 млн осіб, це дані без урахування населення окупованих районів Донбасу та Криму.