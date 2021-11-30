Apple поможет Украине провести перепись населения, — Зеленский

Украина, по словам главы государства, станет второй страной в мире после Соединенных Штатов, где перепись населения проведут в сотрудничестве с компанией.

Сегодня, 30 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что компания Apple примет участие в переписи населения страны. Об этом он сообщил в своем Twitter.

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В посте Зеленский уточнил, что уже подписан важный меморандум между Минцифрой и технологическим гигантом, и что для него это предмет гордости. Для Украины, сказал президент, цифровизация в приоритете.

Министерство цифровой трансформации арендует оборудование Apple для проведения переписи, которая, согласно планам, должна пройти в 2023 году.

Госбюджету Украины этот проект обойдется в 80 млн грн. В конце года, по словам министра цифровой трансформации Михаила Федоров, ведомство сообщит, как именно будет проходить перепись. В частности, какими будут сроки, как проект будет финансироваться.

Во время недавнего встречи представителей Минцфиры Украины и руководства Apple в США обсуждалась возможность сотрудничества в части переписи населения.

По словам Федорова, совместный проект позволит Украине сэкономить. Большинство производителей электронного оборудования предлагает купить свою технику, но после переписи она окажется ненужной. В свою очередь, Apple во время переписи американского населения предоставляла электронные устройства в аренду на несколько недель.

Представители Минцфиры рассматривали предложения многих компаний, но Apple оказалась первой, с которой были проведены переговоры.

Ранее Фокус сообщал, что в декабре 2019 года в Украине проводилась электронная перепись с использованием данных мобильных операторов и госреестров. По результатам выяснилось, что население Украины составляет почти 37,3 млн человек, это данные без учета населения оккупированных районов Донбасса и Крыма.