"Нас 65 мільйонів". Зеленський вносить до Ради законопроєкт про множинне громадянство

Українці, які проживають у США, Канаді й інших країнах, у разі ухвалення президентського законопроєкту, зможуть отримати український паспорт.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні внесе до Верховної Ради законопроєкт про "множинне громадянство", який передбачає надання українського громадянства представникам діаспори. Про це глава держави заявив у процесі послання до Верховної Ради у середу, 1 грудня.

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"Важливий складник нашої міжнародної політики — підтримка світового українства. Я знаю, наскільки важливим для українців, які проживають у США, Канаді, ЄС є питання множинного громадянства", — сказав глава держави.

Далі Зеленський повідомив, що вже сьогодні він вносить відповідний законопроєкт на розгляд Верховної Ради, додавши, що "нас 65 мільйонів".

"Уперше українці по всьому світу почуватимуться не просто діаспорою, а рівними українцями. Це також частина нашої незалежності", — сказав президент.

За текстовою трансляцією послання Зеленського до Верховної Ради можна стежити у спеціальному матеріалі Фокусу.

Раніше сьогодні президент анонсував внесення до парламенту законопроєкту про "економічний паспорт українця". Ініціатива дозволить дітям-громадянам України накопичувати на своїх рахунках кошти, одержані за рахунок використання державних надр.