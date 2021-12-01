"Нас 65 миллионов". Зеленский вносит в Раду законопроект о множественном гражданстве

Украинцы, проживающие в США, Канаде и других странах, в случае принятия президентского законопроекта, смогут получить украинский паспорт.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня внесет в Верховную Раду законопроект о "множественном гражданстве", предусматривающий предоставление украинского гражданства представителям диаспоры. Об этом глава государства заявил в ходе послания Верховной Раде в среду, 1 декабря.

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"Важная составляющая нашей международной политики — поддержка мирового украинства. Я знаю, насколько важен для украинцев, проживающих в США, в Канаде, в ЕС является вопрос множественного гражданства", — сказал глава государства.

Далее Зеленский сообщил, что уже сегодня он вносит соответствующий законопроект на рассмотрение Верховной Рады, добавив, что "нас 65 миллионов".

"Впервые украинцы по всему миру будут ощущать себя не просто диаспорой, а равными украинцами. Это также часть нашей независимости", — сказал президент.

За текстовой трансляцией послания Зеленского к Верховной Раде можно следить в специальном материале Фокуса.

Ранее сегодня президент анонсировал внесение в парламент законопроект об "экономическом паспорте украинца". Инициатива позволит детям-гражданам Украины накапливать на своих счетах средства, полученные за счет использования государственных недр.