"30 лет назад мы получили независимую страну, но не начали обретать независимость", — Зеленский
По словам президента, Конституция должна быть большим общественным договором, а не "кулуарным договорняком".
Создание независимой Украины началось только 2,5 года назад, когда к власти пришла команда президента Владимира Зеленского. Об этом глава государства заявил в ходе послания Верховной Раде, которое транслируется на официальном Youtube-канале парламента.
Говоря о референдуме 1 декабря 1991 года, Владимир Зеленский заявил, что 30 лет назад Украина сделала большой шаг, однако граждане так и не получили настоящую независимость.
"1 декабря 1991 года состоялся всеукраинский референдум относительно независимости Украины, которую поддержало абсолютное большинство граждан со всех регионов, включая наш Донбасс и Крым. 30 лет назад мы сделали большой шаг, но не пошли дальше. Мы возобновили, провозгласили и получили независимую Украину, но так и не начали строить независимость. Независимость от чужого влияния, чужих интересов, где закон один для всех и закон решает все, а не один решает все, и для всех — это закон", — заявил президент.
По словам Владимира Зеленского, в независимой Украине Конституция должна быть большим общественным договором, а не "маленьким кулуарным договорняком", и политики обязаны работать на 100% граждан, "а не на 20% ВВП одного гражданина".
В ходе выступления глава государства подчеркнул, что создание такой независимой Украины началось 2,5 года назад.
Отметим, что текстовая трансляция послания Владимира Зеленского народным депутатам доступна по этой ссылке.
Также Фокус рассказывал, что кортеж Владимира Зеленского заранее прибыл в Верховную Раду, несмотря на то, что пресс-секретарь президента говорил о приезде главы государства к 10:00.