"30 лет назад мы получили независимую страну, но не начали обретать независимость", — Зеленский

По словам президента, Конституция должна быть большим общественным договором, а не "кулуарным договорняком".

Создание независимой Украины началось только 2,5 года назад, когда к власти пришла команда президента Владимира Зеленского. Об этом глава государства заявил в ходе послания Верховной Раде, которое транслируется на официальном Youtube-канале парламента.

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Говоря о референдуме 1 декабря 1991 года, Владимир Зеленский заявил, что 30 лет назад Украина сделала большой шаг, однако граждане так и не получили настоящую независимость.

"1 декабря 1991 года состоялся всеукраинский референдум относительно независимости Украины, которую поддержало абсолютное большинство граждан со всех регионов, включая наш Донбасс и Крым. 30 лет назад мы сделали большой шаг, но не пошли дальше. Мы возобновили, провозгласили и получили независимую Украину, но так и не начали строить независимость. Независимость от чужого влияния, чужих интересов, где закон один для всех и закон решает все, а не один решает все, и для всех — это закон", — заявил президент.

По словам Владимира Зеленского, в независимой Украине Конституция должна быть большим общественным договором, а не "маленьким кулуарным договорняком", и политики обязаны работать на 100% граждан, "а не на 20% ВВП одного гражданина".

В ходе выступления глава государства подчеркнул, что создание такой независимой Украины началось 2,5 года назад.

[ + – ] Послание Владимира Зеленского Верховной Раде 1 декабря

Отметим, что текстовая трансляция послания Владимира Зеленского народным депутатам доступна по этой ссылке.

Также Фокус рассказывал, что кортеж Владимира Зеленского заранее прибыл в Верховную Раду, несмотря на то, что пресс-секретарь президента говорил о приезде главы государства к 10:00.