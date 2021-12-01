Послание Зеленского Раде 1 декабря: кортеж президента прибыл в парламент (видео)

Глава государства заранее приехал в Верховную Раду, несмотря на то, что его личный пресс-секретарь Сергей Никифоров говорил о приезде президента к 10:00.

Президентский кортеж Владимира Зеленского прибыл в Верховную Раду. Об этом сообщает PavlovskyNews.

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По словам журналистов, глава государства приехал для выступления в парламенте около 9:20 утра.

Кортеж президента Владимира Зеленского заранее прибыл в Верховную Раду, несмотря на то, что его личный пресс-секретарь Сергей Никифоров говорил о приезде главы государства к 10:00.

[ + – ] Кортеж Зеленского уже прибыл к зданию Верховной Рады

На видеоролике также можно увидеть, что возле здания парламента за порядком следят усиленные патрули правоохранителей.

[ + – ] Кортеж Владимира Зеленского прибыл в Верховную Раду

О прибытии Владимира Зеленского в Верховную Раду сообщил также журналист издания "Вести" Валентин Банных. Корреспондент заснял автомобили из президентского кортежа, которые были припаркованы возле здания парламента.

"Кортеж Зеленского уже приехал. Зеленский в Раде", — заявил автор видеоролика.

[ + – ] Кортеж Владимира Зеленского прибыл в Верховную Раду

Напомним, сегодня, 1 декабря, президент Владимир Зеленский выступит с посланием Верховной Рады. Начало мероприятия запланировано на 10:00.

Текстовая трансляция послания главы государства парламенту будет доступна по этой ссылке.

Ранее Фокус также сообщал, что Владимир Зеленский заявил о государственном перевороте, который могут совершить 1-2 декабря. По словам президента, в подготовку к захвату власти в стране пытаются втянуть бизнесмена Рината Ахметова. Владимир Зеленский пригласил на беседу и для ознакомления с аудиозаписями бизнесмена в Офис президента.

Вице-спикер Рады Александр Корниенко утверждал, что на 1 декабря, когда Владимир Зеленский выступит с посланием Верховной Рады, ожидается подвоз жителей регионов в Киев. Политик также получил информацию от правоохранителей, что участникам госпереворота готовы ежедневно платить по 1000 гривен.