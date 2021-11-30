В регионах предлагают по 1000 гривен в день за участие в "госперевороте", — Корниенко (видео)

Вице-спикер заявил, что информацию о ежедневной оплате он получил от правоохранителей. Парламентарий рекомендует представителям СМИ заранее приехать к правительственным зданиям 1 декабря.

1 декабря готовятся подвозы людей из регионов и желающим участвовать в госперевороте в Киеве предлагают ежедневную оплату в размере 1000 гривен. Об этом в кулуарах Рады заявил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Журналисты поинтересовались, стоит ли украинцам готовиться к государственному перевороту, о котором говорил президент Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции.

Корниенко рекомендовал представителям СМИ заранее приезжать, чтобы была возможность попасть в здания в правительственном квартале.

"Когда людей собирают в регионах по тысяче гривен в день – это как-то на переворот меньше похоже. Если уж люди не хотят в перевороте участвовать бесплатно – это вопрос к "переворачивателям"… Ну сейчас погода очень плохая, может нужно и тысячу давать", — добавил вице-спикер Рады в кулуарах Рады.

Александр Корниенко заявил, что информацию о ежедневной оплате в размере тысячи гривен за участие в перевороте он получил от правоохранительных органов.

На вопрос журналиста, кто именно предлагает людям из регионов Украины по 1000 гривен в день, вице-спикер парламента затруднился дать ответ и добавил, что есть "разная информация".

В общении с журналистами Александр Корниенко также напомнил, что СБУ начала расследование о подготовке захвата власти в Украине людьми, среди которых есть граждане Российской Федерации.

[ + – ] Александр Корниенко про переворот в Украине 1 декабря

Ранее Фокус сообщал, что в ходе пресс-конференции Владимир Зеленский заявил о возможном госперевороте в Украине. По словам главы государства, ряд лиц пытаются втянуть бизнесмена Рината Ахметова в подготовку к захвату власти в Украине, который может состояться 1-2 декабря. Зеленский пригласил Рината Ахметова в Офис президента для беседы и ознакомления с аудиозаписями, которые свидетельствуют о возможном госперевороте.

Ринат Ахметов отреагировал на заявление Зеленского о госперевороте и назвал его слова "сплошной ложью". По словам бизнесмена, он выступает за единую Украину и намерен сделать все, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было.

27 ноября журналист издания BuzzFeed сообщил, кто может стоять за госпереворотом в Украине. По его данным, одним из заговорщиков может быть экс-руководитель ГУ МВД в Полтаве Эдуард Федосов, а куратором операции назвали сотрудника ФСБ Василия Лаптева. Сам Эдуард Федосов отбросил любые обвинения в подготовке госпереворота и заявил, что готов пройти полиграф.

29 ноября СБУ сообщила о начале расследования подготовки госпереворота в Украине. По данным силовиков, в уголовном производстве фигурируют граждане Украины и России.