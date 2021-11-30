У регіонах пропонують по 1000 гривень на день за участь у "держперевороті", — Корнієнко (відео)

Віцеспікер заявив, що інформацію про щоденну оплату він отримав від правоохоронців. Він рекомендує представникам ЗМІ заздалегідь приїхати до урядових будівель 1 грудня.

1 грудня готуються підвезення людей з регіонів, і охочим брати участь у держперевороті пропонують щоденну оплату в розмірі 1000 гривень. Про це в кулуарах Ради заявив перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко.

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Журналісти поцікавилися, чи варто українцям готуватись до державного перевороту, про який говорив президент Володимир Зеленський під час своєї пресконференції.

Корнієнко рекомендував представникам ЗМІ заздалегідь приїжджати, щоб була можливість потрапити до будинків в урядовому кварталі.

"Коли людей збирають у регіонах по тисячі гривень на день – це якось на переворот менше схоже. Якщо люди не хочуть у перевороті брати участь безкоштовно – це питання до "перевертачів"… Ну зараз погода дуже погана, може, потрібно й тисячу давати", — додав віцеспікер Ради в кулуарах Ради.

Олександр Корнієнко заявив, що інформацію про щоденну оплату в розмірі тисячі гривень за участь у перевороті він отримав від правоохоронних органів.

На запитання журналіста, хто саме пропонує людям з регіонів України по 1000 гривень на день, віцеспікеру парламенту важко дати відповідь і він додав, що є "різна інформація".

У спілкуванні з журналістами Олександр Корнієнко також нагадав, що СБУ розпочала розслідування щодо підготовки захоплення влади в Україні людьми, серед яких є громадяни Російської Федерації.

[ + – ] Олександр Корнієнко про переворот в Україні 1 грудня

Раніше Фокус повідомляв, що під час пресконференції Володимир Зеленський заявив про можливий держпереворот в Україні. За словами глави держави, низка осіб намагається втягнути бізнесмена Ріната Ахметова в підготовку до захоплення влади в Україні, яке може відбутися 1-2 грудня. Зеленський запросив Ріната Ахметова до Офісу президента для бесіди та ознайомлення з аудіозаписами, які свідчать про можливий держпереворот.

Рінат Ахметов відреагував на заяву Зеленського про держпереворот і назвав його слова "суцільною брехнею". За словами бізнесмена, він виступає за єдину Україну і має намір зробити все, щоби авторитаризму та цензури в Україні не було.

27 листопада журналіст видання BuzzFeed повідомив, хто може стояти за держпереворотом в Україні. За його даними, одним із змовників може бути екскерівник ГУ МВС у Полтаві Едуард Федосов, а куратором операції назвали співробітника ФСБ Василя Лаптєва. Сам Едуард Федосов відкинув будь-які звинувачення в підготовці держперевороту та заявив, що готовий пройти поліграф.

29 листопада СБУ повідомила про початок розслідування підготовки держперевороту в Україні. За даними силовиків, у кримінальному провадженні фігурують громадяни України та Росії.