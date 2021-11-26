"Суцільна брехня". Ахметов відповів Зеленському з приводу державного перевороту в Україні

Бізнесмен пообіцяв зробити все, щоб "авторитаризму та цензури" в країні не було.

Рінат Ахметов назвав "суцільною брехнею" заяву президента України Володимира Зеленського про те, що бізнесмена намагаються втягнути до організації державного перевороту, запланованого на 1-2 грудня. Відповідну заяву Ахметова поширила пресслужба компанії SCM.

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"Інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським, про нібито втягування мене в якийсь держпереворот є суцільною брехнею. Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується Президент", — заявив бізнесмен.

Ахметов додав, що виступає за "незалежну та цільну" Україну разом із "Кримом і рідним Донбасом", і ця позиція підтверджується його діями. Крім цього, він заявив, що має намір і надалі захищати "вільну економіку, демократію та свободу слова".

"І зроблю все від себе залежне, щоб авторитаризму та цензури в Україні не було", — підсумував бізнесмен.

Нагадаємо, у п'ятницю, 26 листопада, президент України Володимир Зеленський провів пресмарафон. Під час спілкування з журналістами глава держави заявив, що українська влада отримала інформацію про державний переворот, що готується 1-2 грудня. "Можу сказати, що в нас є навіть звукова інформація, де представники з України та Росії обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті", — сказав Зеленський. Президент запросив Ахметова до свого офісу, щоб поділитися інформацією, що є.

На тлі цієї заяви вартість облігацій компаній бізнесмена знизилася. Так, євробонди "ДТЕК Енерго" впали в ціні майже на 12%.

Докладніше про те, як пройшла пресконференція, читайте в текстовій трансляції Фокусу.