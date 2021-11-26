Облігації компаній Ахметова обвалилися після заяв Зеленського
Падіння вартості відбулося на фоні слів президента про спроби опонентів влади залучити бізнесмена до підтримки державного перевороту в Україні.
Вартість євробондів компанії "ДТЕК Енерго" Ріната Ахметова з погашенням у 2027 році знизилися на 11,6% після заяви президента України Володимира Зеленського про те, що опоненти влади хочуть залучити бізнесмена до державного перевороту, запланованого на 1-2 грудня. Про це з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна" та термінали Bloomberg повідомило видання "Новое время".
За даними журналістів, сьогодні падіння вартості облігацій компанії в євро впало на 13,3%. Через деякий час відбулося коригування цін. Згідно з графіком, опублікованим виданням "Дзеркало тижня", ще об 11:00 вартість облігації становила близько 56 євро, проте вже після заяви глави держави щодо Ахметова показник впав до 50,017 євро.
Також висловлювання глави держави могли призвести до зниження облігацій "ДТЕК ВДЕ" із погашенням у 2024 році. Падіння цього показника становило 0,5%. Пізніше облігації зазнали падіння на 0,4%.
Водночас євробонди гірничо-металургійної компанії "Метінвест", контрольним пакетом акцій якої володіє Ахметов, із погашенням у 2029 році впали на 1,4%.
Нагадаємо, у п'ятницю, 26 листопада, президент України Володимир Зеленський бере участь у пресмарафоні. Під час спілкування з журналістами глава держави заявив, що українська влада отримала інформацію про державний переворот, який готується 1-2 грудня. "Можу сказати, що в нас є навіть звукова інформація, де представники з України та Росії обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті", — сказав Зеленський.
Президент запросив Ахметова до Офісу президента, щоб поділитися наявною інформацією.
Також президент України заявив, що він не вважає іншого бізнесмена Ігоря Коломойського союзником в інформаційній боротьбі із засновником ДПЕК.
За ходом пресконференції Володимира Зеленського можна стежити у спеціальній текстовій трансляції Фокусу.