Облігації компаній Ахметова обвалилися після заяв Зеленського

Падіння вартості відбулося на фоні слів президента про спроби опонентів влади залучити бізнесмена до підтримки державного перевороту в Україні.

Вартість євробондів компанії "ДТЕК Енерго" Ріната Ахметова з погашенням у 2027 році знизилися на 11,6% після заяви президента України Володимира Зеленського про те, що опоненти влади хочуть залучити бізнесмена до державного перевороту, запланованого на 1-2 грудня. Про це з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна" та термінали Bloomberg повідомило видання "Новое время".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Економіка" в Facebook Підписатись

За даними журналістів, сьогодні падіння вартості облігацій компанії в євро впало на 13,3%. Через деякий час відбулося коригування цін. Згідно з графіком, опублікованим виданням "Дзеркало тижня", ще об 11:00 вартість облігації становила близько 56 євро, проте вже після заяви глави держави щодо Ахметова показник впав до 50,017 євро.

[ + – ] Графік вартості єврооблігацій "ДТЕК Енерго"

Також висловлювання глави держави могли призвести до зниження облігацій "ДТЕК ВДЕ" із погашенням у 2024 році. Падіння цього показника становило 0,5%. Пізніше облігації зазнали падіння на 0,4%.

Водночас євробонди гірничо-металургійної компанії "Метінвест", контрольним пакетом акцій якої володіє Ахметов, із погашенням у 2029 році впали на 1,4%.

Нагадаємо, у п'ятницю, 26 листопада, президент України Володимир Зеленський бере участь у пресмарафоні. Під час спілкування з журналістами глава держави заявив, що українська влада отримала інформацію про державний переворот, який готується 1-2 грудня. "Можу сказати, що в нас є навіть звукова інформація, де представники з України та Росії обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті", — сказав Зеленський.

Президент запросив Ахметова до Офісу президента, щоб поділитися наявною інформацією.

Також президент України заявив, що він не вважає іншого бізнесмена Ігоря Коломойського союзником в інформаційній боротьбі із засновником ДПЕК.

За ходом пресконференції Володимира Зеленського можна стежити у спеціальній текстовій трансляції Фокусу.