Облигации компаний Ахметова обвалились после заявлений Зеленского

Падение стоимости произошло на фоне слов президента о попытках оппонентов власти привлечь бизнесмена к поддержке государственного переворота в Украине.

Стоимость евробондов компании "ДТЭК Энерго" Рината Ахметова с погашением в 2027 году снизились на 11,6% после заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что оппоненты власти хотят привлечь бизнесмена к государственному перевороту, запланированному на 1-2 декабря. Об этом со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина" и терминалы Bloomberg сообщило издание "Новое время".

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По данным журналистов, сегодня падение стоимости облигаций компании в евро упали на 13,3%. Спустя некоторое время произошла корректировка цен. Согласно графику, опубликованному изданием "Зеркало недели", еще в 11:00 стоимость облигации составляла около 56 евро, однако уже после заявления главы государства по поводу Ахметова, показатель упал до 50,017 евро.

[ + – ] График стоимости еврооблигаций "ДТЭК Энерго"

Также высказывания главы государства могли привести к снижению облигаций "ДТЭК ВДЭ" с погашением в 2024 году. Падение этого показателя составило 0,5%. Позднее облигации отыграли падение на 0,4%.

В то же время евробонды горно-металлургической компании "Метинвест", контрольным пакетом акций которой владеет Ахметов, с погашением в 2029 году упали на 1,4%.

Напомним, в пятницу, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский участвует в пресс-марафоне. В ходе общения с журналистами глава государства заявил, что украинские власти получили информацию о готовящемся 1-2 декабря государственном перевороте. "Могу сказать, что у нас есть даже звуковая информация, где представители из Украины и России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте", — сказал Зеленский.

Президент пригласил Ахметова в Офис президента, чтобы поделиться имеющейся информацией.

Также президент Украины заявил, что он не считает другого бизнесмена, Игоря Коломойского, союзником в информационной борьбе с основателем ДТЭК.

За ходом пресс-конференции Владимира Зеленского можно следить в специальной текстовой трансляции Фокуса.