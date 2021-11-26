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Экономика Пресс-конференция Зеленского 26 ноября

Облигации компаний Ахметова обвалились после заявлений Зеленского

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Еврооблигации, Ахметов, ДТЭК, Владимир Зеленский, пресс-конференция
Фото: ФК Шахтер | Зеленский обрушил стоимость евробондов ДТЭК заявлениями об Ахметове

Падение стоимости произошло на фоне слов президента о попытках оппонентов власти привлечь бизнесмена к поддержке государственного переворота в Украине.

Стоимость евробондов компании "ДТЭК Энерго" Рината Ахметова с погашением в 2027 году снизились на 11,6% после заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что оппоненты власти хотят привлечь бизнесмена к государственному перевороту, запланированному на 1-2 декабря. Об этом со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина" и терминалы Bloomberg сообщило издание "Новое время".

По данным журналистов, сегодня падение стоимости облигаций компании в евро упали на 13,3%. Спустя некоторое время произошла корректировка цен. Согласно графику, опубликованному изданием "Зеркало недели", еще в 11:00 стоимость облигации составляла около 56 евро, однако уже после заявления главы государства по поводу Ахметова, показатель упал до 50,017 евро.

ДТЭК, Ринат Ахметов, еврооблигации, Владимир Зеленский
График стоимости еврооблигаций "ДТЭК Энерго"

Также высказывания главы государства могли привести к снижению облигаций "ДТЭК ВДЭ" с погашением в 2024 году. Падение этого показателя составило 0,5%. Позднее облигации отыграли падение на 0,4%.

В то же время евробонды горно-металлургической компании "Метинвест", контрольным пакетом акций которой владеет Ахметов, с погашением в 2029 году упали на 1,4%.

Напомним, в пятницу, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский участвует в пресс-марафоне. В ходе общения с журналистами глава государства заявил, что украинские власти получили информацию о готовящемся 1-2 декабря государственном перевороте. "Могу сказать, что у нас есть даже звуковая информация, где представители из Украины и России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте", — сказал Зеленский.

Президент пригласил Ахметова в Офис президента, чтобы поделиться имеющейся информацией.

Также президент Украины заявил, что он не считает другого бизнесмена, Игоря Коломойского, союзником в информационной борьбе с основателем ДТЭК.

За ходом пресс-конференции Владимира Зеленского можно следить в специальной текстовой трансляции Фокуса.