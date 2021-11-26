"Мы — не ворье какое-то". Зеленский рассказал, когда последний раз говорил с Коломойским

Владимир Зеленский утверждает, что долго не говорил с бизнесменом Игорем Коломойским. Президент не считает его медиасоюзником в борьбе с Ринатом Ахметовым.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что довольно долго не вел союзнических разговоров с бизнесменом Игорем Коломойским. Об этом глава государства сказал во время пресс-марафона, который транслировал Офис президента Украины в YouTube.

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"По поводу союзничества с Игорем Валерьевичем Коломойским, мы с ним не проводим никаких союзнических разговоров и не проводили очень долгое время. Я думаю, два года", — сказал он.

По словам Зеленского, Коломойский не является его медиасоюзником в противостоянии с другим бизнесменом – Ринатом Ахметовым.

"К сожалению, у меня таких нет. Мой главный союзник — народ Украины. Мы — не ворье какое-то, люди видят, что мы делаем", – отметил президент.

Долги перед "Укрнафтой"

Зеленский заявил о нерешенности вопроса разделения "Укрнафты" между компаниями Коломойского и НАК "Нафтогаз Украины".

"Разделение "Укрнафты" не осуществлено. Это выход из сложной судебной ситуации. Мне лично об этом докладывал (экс-глава "Нафтогаза") Андрей Коболев. Все говорили, что там есть задолженность "Нафтогаза" перед "Укрнафтой". Кто-то же сделал так, что Игорь Валерьевич является партнером с государством в "Укрнафте". Это было еще до нас и до моего предшественника. Вопрос разделения был давно", — заявил Зеленский.

Президент, ссылаясь на Коболева и нынешнего главу "Нафтогаза" Юрия Витренко, добавил, что если не разделить "Укрнафту", то владельцы акций компании выиграют суд из-за высокой суммы государственной задолженности.

"Несколько миллиардов использованного газа и неуплаченные деньги "Укрнафте" от "Нафтогаза". Я знаю, что у нас нет денег на сегодняшний день в бюджете платить кому-либо, включая компании Коломойского. Мы это не можем себе допустить и вообразить", — подчеркнул президент.

Фокус ранее писал, как в сентябре 2019-го Зеленский рассказывал о встрече с Игорем Коломойским, на которой они обсуждали проблемы бизнеса и энергетической сферы.

Зеленский также отвечал на вопрос о введении санкций против Коломойского. Для этого надо следить за заседаниями СНБО по пятницам.