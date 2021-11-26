"Ми — не "ворье" якесь". Зеленський розповів, коли востаннє розмовляв із Коломойським

Володимир Зеленський стверджує, що довго не розмовляв із бізнесменом Ігорем Коломойським. Президент не вважає його медіасоюзником у боротьбі з Рінатом Ахметовим.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що досить довго не вів союзницьких розмов із бізнесменом Ігорем Коломойським. Про це глава держави сказав під час пресмарафону, який транслював Офіс президента України в YouTube.

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"Щодо союзництва з Ігорем Валерійовичем Коломойським, ми з ним не проводимо жодних союзницьких розмов і не проводили дуже довгий час. Я думаю, два роки", — сказав він.

За словами Зеленського, Коломойський не є його медіасоюзником у протистоянні з іншим бізнесменом – Рінатом Ахметовим.

"На жаль, у мене таких немає. Мій головний союзник — народ України. Ми — не "ворье" якесь, люди бачать, що ми робимо", — зазначив президент.

Борги перед "Укрнафтою"

Зеленський заявив про невирішеність питання поділу "Укрнафти" між компаніями Коломойського та НАК "Нафтогаз України".

"Поділу "Укрнафти" не здійснено. Це вихід із складної судової ситуації. Мені особисто про це доповідав (ексголова "Нафтогазу") Андрій Коболєв. Усі говорили, що там є заборгованість "Нафтогазу" перед "Укрнафтою". Хтось же зробив так, що Ігор Валерійович є партнером з державою в "Укрнафті". Це було ще до нас і до мого попередника. Питання поділу було давно", — заявив Зеленський.

Президент, посилаючись на Коболєва та нинішнього голову "Нафтогазу" Юрія Вітренка, додав, що якщо не поділити "Укрнафту", то власники акцій компанії виграють суд через високу суму державної заборгованості.

"Кілька мільярдів використаного газу та несплачені гроші "Укрнафті" від "Нафтогазу". Я знаю, що в нас немає грошей на сьогодні в бюджеті платити будь-кому, включаючи компанії Коломойського. Ми це не можемо собі допустити і уявити", — підкреслив президент.

Фокус раніше писав, як у вересні 2019-го Зеленський розповідав про зустріч із Ігорем Коломойським, на якій вони обговорювали проблеми бізнесу та енергетичної галузі.

Зеленський також відповідав на питання щодо введення санкцій проти Коломойського. Для цього треба стежити за засіданнями РНБО у п'ятницю.