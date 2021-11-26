Пресмарафон Зеленського "30 питань президенту": текстова трансляція

На пресконференцію Володимира Зеленського запросили представників 30 ЗМІ. Фокус вів текстову трансляцію спілкування президента, розповідаючи про найважливіші та найцікавіші його відповіді на запитання.

26 листопада президент України Володимир Зеленський провів пресмарафон із представниками 30 засобів масової інформації. Кожен запрошений журналіст мав можливість поставити главі держави питання. Зустріч відбулася у коворкінгу "Creative State Arsenal" біля метро "Арсенальна". Фокус вів текстову трансляцію пресмарафону Зеленського.

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Журналісти, які залишилися без запрошення на пресконференцію, зібралися на пікет біля коворкінгу "Creative State Arsenal".

11:38 До місця проведення пресконференції вже приїхав Володимир Зеленський. Вийшовши з автомобіля він подивився у бік журналістів, що протестували, і запитав "Чому ви їх не пускаєте?".

[ + – ] Зеленський приїхав на пресконференцію

11:50 Фокус опинився серед 30 видань, що отримали запрошення на пресмарафон Зеленського.

Відеотрансляція спілкування Зеленського з журналістами доступна на YouTube-каналі Офісу президента.

[ + – ] Пресконференція Зеленського "30 питань президенту України"

12:00 Пресмарафон Зеленського розпочався.

12:09 "Укрзалізниця" в плюсі, дороги та посадки. Зеленський назвав реформи, які вдалося виконати.

"Земельна та банківська реформи, реформа інфраструктури, яка визнана не лише в Україні. Хоча мене цікавить насамперед думка українців. Інфраструктурна реформа – найбільша та найуспішніша за 50 років. Я вважаю це прогресом. Аеропорти. Бориспіль – прибутковий, "Укрзалізниця" – теж. Порти стали прибутковими. Це – деолігархізація. Ми розуміємо, які люди, не лише представники олігархів, а й колишні чиновники всюди були. У всьому, що належить народу. Скрізь їх щупальця", – зазначив Зеленський.

Крім того, розповів президент, правоохоронці доповідають про тисячі "дрібних" посадок.

"Але люди цього не бачать, як і щоденну роботу правоохоронних органів. Це – не медійні персони. Але ми рухаємося вперед і посадки відбуваються", — сказав Зеленський.

12:17 Зеленський заявив про ймовірний державний переворот 1 грудня за участю Ахметова.

"Ми отримали інформацію, що 1 числа у нашій країні буде державний переворот. Першого-другого числа. …Можу сказати, що у нас є навіть звукова інформація, де представники з України та Росії обговорюють участь Ріната Ахметова у державному перевороті", — заявив Зеленський. .

Також під час пресмарафону президент оцінив ймовірність вторгнення Росії до України.

"Ми повністю контролюємо наші кордони та повністю готові до будь-якої ескалації. Ми щодня маємо розвіддані, від нашої розвідки, а також від країн-партнерів", — сказав Зеленський.

12:30 "Бурба керував блокуванням транспорту під час розгону Майдану, мене такий керівник ГУР не влаштовує", — Зеленський.

Зеленський заявив, що Бурба був бізнесменом, який заробляв гроші паралельно очолюючи Головне управління розвідки Міністерства оборони, та відремонтував будинок поряд із дачею президента за 11 млн гривень.

За словами Зеленського, Бурба говорив про те, що він не мав права говорити. При цьому в операцію з "вагнерівцями" Україну втягнули.

"Я вважаю, що це не наша операція. Ми не проводили цієї операції, нас у неї втягнули", — заявив Зеленський.

Президент заявив, що Бурба намагався влаштувати міжнародний скандал, який би посварив Україну з Туреччиною.

12:33 Журналісти, які залишилися без запрошень на пресмарафон Зеленського, стоять з плакатами "Привіт Януковичу" та "Ми проти заборон для журналістів".

12:50 "Мы — не ворье какое-то". Зеленський розповів, коли востаннє розмовляв із Коломойським.

"Щодо союзництва з Ігорем Валерійовичем Коломойським, ми з ним не проводимо жодних союзницьких розмов і не проводили дуже довгий час. Я думаю, два роки", — сказав він.

За словами Зеленського, Коломойський не є його медіасоюзником у протистоянні з іншим бізнесменом – Рінатом Ахметовим.

"На жаль, у мене таких немає. Мій головний союзник — народ України. Ми — не "ворье" якесь, люди бачать, що ми робимо", — зазначив президент.

12:55 Зеленський заявив, що в Україні не вводитимуть військовий стан.

"Навіщо? Який військовий стан? Він [екснардеп Олег Ляшко] розуміє, що відбувається з людьми, з ринками? Люди бояться, інвестори починають йти після фрази військовий стан. Це я й кажу — війна не зі мною", — заявив Зеленський.

13:22 "Зустрічаюся лише зі "слугами": Зеленський відповів на запитання щодо тиску Офісу президента на нардепів

Президент України Володимир Зеленський назвав інформацію про тиск Офісу президента на Раду брехнею.

"Щодо багатьох фракцій, одразу вам скажу — брехня. Я не зустрічаюся з жодною фракцією, крім "Слуги народу". Раз на тиждень у мене нарада. Говоримо про питання, які винесуть на обговорення на засіданнях Верховної Ради. Показується список наших обіцянок. Є напрацювання в "трійках" — це програма президента, партії "Слуга народу" та програма Кабміну. Все збігається і розбивається на дні. Там все дуже чітко, є окремий менеджмент цієї структури. Дні, закони, сесійні тижні, тижні роботи в комітетах "Підбиваються підсумки, ми говоримо, де втрачаємо час і де вже втратили", — заявив президент.

13:38 "Дестабілізація, тарифи та зшивання країни": у ОП розповіли про основні виклики для України.

За словами заступника голови ОП Кирила Тимошенка, головне завдання президента — не дати штучно розгойдати ситуацію в країні, незважаючи на спроби зробити це багатьма силами.

"Звичайно, є багато різних міжнародних викликів. Це одні з головних позицій, якими займається президент. На жаль, докладніше розповісти вам про них не можу. Викликів багато, але головне не дати зробити це штучно", — розповів Тимошенко.

13:45 У статистиці щодо рівня захворюваності та вакцинації від COVID-19 можуть бути помилки, – Зеленський.

"Ми бачимо спад захворюваності. Я вважаю, це пов'язано з кількістю введених доз вакцин. Наступна хвиля (коронавірусу) у нас може бути навесні. Чи я довіряю цим цифрам? Є (Віктор) Ляшко, міністр охорони здоров'я. Я вважаю, що він хороший міністр "Я довіряю йому. Чи можуть бути помилки у статистиці? Напевно, можуть", — підкреслив президент.

14:08 "Зі шведами [компанія Eccho Rights, яка продала права на показ серіалів "Кварталу 95" російському каналу СТС ] уклали договір років за 10 до війни. Зараз я вийшов з бізнесу, я не знаю, що вони продають і показують", — Зеленський.

14:10 "Управління країною під час війни — це не квартал": журналіст Юрій Бутусов влаштував суперечку із Зеленським.

14:40 "Будуть на нашому боці": Зеленський розповів, хто підтримає Україну у разі атаки РФ.

За словами Зеленського, зараз ситуація біля українських кордонів не небезпечніша, ніж навесні, коли Росія стягнула стотисячне військо. Але водночас змінилася риторика у Кремля, який звинувачує НАТО у розгортанні військ в Україні, а також невиконання Києвом Мінських угод.

"Ми не лише публічно, а й не публічно отримали інформацію від Сполучених штатів, від Великобританії, від Туреччини та низки європейських країн про те, що у випадку, якщо щось почнеться, то вони будуть на нашому боці", — розповів Зеленський.

15:12 Зеленський розповів про очікування нового уряду Німеччини.

"Чекаю як будь-яка прогресивна людина предметних речей і результатів, які б нам дуже допомогли і економічно, і в енергетичній безпеці та у спокої на українському Донбасі, продовження санкційної політики до деокупації", — заявив Зеленський.

15:34 Бутусов заявив, що під час пресконференції хотів "встати і дати Зеленському по морді".

"Чесно кажучи, якби не повага до держави, статусу президента України та верховного головнокомандувача, за відповідь Зеленського треба було встати і дати йому по морді", — сказав Бутусов.

Журналіст вважає, що глава держави поводився на марафоні як "людина без моралі та совісті".

"(Зеленський) кидається словами тільки тому, що має статус і затикає рота за допомогою прессекретаря", — підсумував Бутусов.

15:40 "Ви їх людьми називаєте?": Зеленський на запитання Фокуса щодо підстав введення санкцій РНБО проти українців.

"Є представники людей, не всі представники людей є людьми. Є особи. Я так вважаю. Я не про всіх говорю. Так, це моя особиста думка. Тому що, якщо я не правий, то не існувало б правоохоронних органів, а всі люди жили б у мирі", — заявив президент.

Також глава держави заявив, що Україна захищає себе як може, а РНБО з органу "збитих льотчиків" перетворилася на ефективний інструмент.

15:47 Зеленський заявив, що не знає, хто фінансував опитування "5 питань від президента".

"Я не знаю. Чесно, не знаю. Я не знаю (хто обізнаний у цьому питанні). Питання були від мене, але я чесно не знаю, скільки це коштувало", — сказав Зеленський.

Водночас президент зазначив, що організацією опитування займалася партія "Слуга народу", тому питання щодо фінансування варто ставити її представникам.

15:50 "Зима прийде, я обіцяю": Зеленський заявив, що у грудні будуть нові контракти на постачання вугілля

"Кораблі (з вугіллям) йдуть, у нас є контракти. У грудні будуть наступні контракти щодо вугілля. Нашого власного вугілля не вистачає, ми повинні його імпортувати. Ми не імпортуємо з Росії чи Казахстану. З Казахстаном є питання, пов'язані із залізницею", – пояснив глава держави.

Ситуація з газосховищами, за словами Зеленського, зараз краща, ніж будь-якого року, починаючи з 2014-го до 2018-го.

16:00 Зеленський оголосив реформу ЖКГ в Україні на 300 мільярдів гривень.

Зміни передбачають підвищення енергобезпеки країни.

"Ми продемонструємо серйозні кроки у термомодернізації наступного року. Це буде кілька тисяч багатоповерхівок у найближчі два роки. На цьому прикладі ми покажемо, що такі будинки споживають удвічі менше газу", – зазначив глава держави.

Президент заявив, що тарифи на комунальні послуги мають бути ринковими. Через це Зеленський виступив за максимальне використання електроенергії замість газу.

"Люди переконані, що газ дешевший за електроенергію. Зараз ми бачимо, що газ може бути дорожчим у рази", — підсумував він.

16:04 Відповідаючи на ще одне запитання, Фокуса Зеленський заявив, що не відчуває сп'яніння владою.

"Ні-ні. Зовсім ні, зовсім", — відповів глава держави.

Також Зеленський розповів, що його колишні колеги зі "Студії Квартал 95" знають його сильні та слабкі сторони, додавши, що "негідником" він "ніколи не був".

"Коли мені кажуть: "Негідник"… Це важко. Тому що (я) не негідник. Ось покидьку все одно, що ви про нього говорите. Я взагалі вважаю, що Бог — це душа і совість. Коли тобі не соромно — ну, друже, Бог від тебе відвернувся. А якщо мені боляче, значить у мене є совість. Отже Бог десь поруч", — сказав президент.

16:13 Microsoft та Apple працюють над запуском онлайн-виборів в Україні, – Зеленський.

"Ми обіцяли, що буде паралельно онлайн-голосування. Це круто — прийти на онлайн-вибори. Це не скасовує звичайні вибори. Питання онлайн-виборів опрацьовується, воно не може бути без рішення Верховної Ради України. Це не означає, що люди не зможуть голосувати стандартно", – розповів президент.

Президент зазначив, що українці, можливо, матимуть змогу голосувати на виборах у додатку "Дія".

16:52 "Без ведмедів": Зеленський після суперечки з журналістом визнав, що був на дачі з головою ОП Андрієм Єрмаком.

Напередодні журналісти опублікували розслідування, в якому стверджувалося, що президент їздив відзначати день народження глави ОП Андрія Єрмака до "Синьогори".

16:57 "Ініціювати розпуск парламенту не буду", — Зеленський.

17:04 Облігації компаній Ахметова обвалилися після заяв Зеленського про держпереворот.

Вартість євробондів компанії "ДТЕК Енерго" Ріната Ахметова з погашенням у 2027 році знизилася на 11,6%. Також висловлювання глави держави могли призвести до зниження облігацій "ДТЕК ВДЕ" із погашенням у 2024 році. Падіння цього показника становило 0,5%. Пізніше облігації відіграли падіння на 0,4%. Водночас євробонди гірничо-металургійної компанії "Метінвест", контрольним пакетом акцій якої володіє Ахметов, із погашенням у 2029 році впали на 1,4%.

[ + – ] Графік вартості єврооблігацій "ДТЕК Енерго"

17:15 "Гордон зі штанів вистрибує, позорище", — Зеленський.

"Навіть якщо я не піду на другий президентський термін, вони так бояться. Гордон аж зі штанів вистрибує. Не повинен іти! Не повинен! Не повинен! Господи, Боже мій. Хіба це найголовніше? Я не бачу, як мої діти ростуть. Ось це я винен. Я винен тільки їм… Позорище", — сказав президент України.

17:26 Пресмарафон президента Володимира Зеленського завершився. Він тривав майже 5,5 години. Глава держави відповів на запитання 30 журналістів різних видань.

"Вибачте, якщо кого образив. Така я людина", — сказав Зеленський на завершення спілкування з журналістами 30 видань.

17:50 Охорона Зеленського після пресконференції збила з ніг журналістку телеканалу "Прямий".

Біля автомобіля президента почалася тиснява, внаслідок якої співробітниця ЗМІ впала на плитку та отримала забої.

18:01 "Суцільна брехня": Ахметов відповів Зеленському щодо приводу державного перевороту в Україні.

"Інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським, про нібито втягування мене в якийсь держпереворот є суцільною брехнею. Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується Президент", — заявив бізнесмен.

Ахметов додав, що виступає за "незалежну та цілісну" Україну разом із "Кримом та рідним Донбасом" і ця позиція підтверджується його діями. Крім цього він заявив, що має намір і надалі захищати "вільну економіку, демократію та свободу слова".

"І зроблю все від себе залежне, щоб авторитаризму та цензури в Україні не було", — підсумував бізнесмен.