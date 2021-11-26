"Без ведмедів": Зеленський після суперечки з журналістом визнав, що був на дачі з Єрмаком

Глава держави звинуватив співрозмовника в "панібратському" ставленні, додавши, що той не може нічого "диктувати Офісу президента".

Президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на запитання журналіста "Української правди" Михайла Ткача, поставлене під час пресмарафону 26 листопада, про розслідування щодо святкування дня народження керівника Офісу президента Андрія Єрмака на державній дачі "Синьогора" в Карпатах.

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Глава держави розповів, чим він займався упродовж чотирьох днів, які, за даними видання, той провів разом із Єрмаком на Івано-Франківщині. Зеленський повідомив, що він "прекрасно відпочив" із міністром розвитку громад і територій України Олексієм Чернишовим, "працюючи в ніч із п'ятниці на суботу", 19-20 листопада.

Також Зеленський уточнив, що він прилетів на територію резиденції разом із супроводом на вертольотах Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та Збройних сил України, тому що Державне управління справами (ДУС) не може виділити кошти на польоти глави держави на його президентському літаку. Крім цього, Зеленський зазначив, що міг полетіти до Гути на президентському гелікоптері, проте той зламався, і ДУС не виділило коштів на його ремонт.

"У неділю (21 листопада — день народження Єрмака і День гідності і свободи) я полетів о 6 ранку (тут журналіст виправив президента, заявивши, що Зеленський покинув "Синьогору" о 7 ранку — ред.)… Господи, дай вам Бог здоров'я, Мишку. О 7-й ранку, не о 6-й, це ж велика помилка… Не о 6-й ранку, не за московським часом, бо це "зрада"… Це ж важливо! Усім каналам, які транслюють нашу з вами розмову… Дослухайте всю історію. Ви не можете диктувати Офісу президента, клацаючи! У нас багато роботи. Панібратство це все! Я президент України, Мишку!" — заявив глава держави.

Зеленський порівняв журналіста "Української правди" з його колегою, головним редактором видання "Цензор.нет" В'ячеславом Бутусовим. У відповідь Ткач заперечив, що він "не Бутусов".

"Слава Богу, Мишку, дай вам Бог здоров'я!" — відреагував президент.

Крім цього, Зеленський заявив, що він "має повне право іноді відпочивати", і звинуватив журналіста в тому, що через нього глава держави не має часу на особисте життя.

"Якщо ви мене запитаєте, чи був я в "Синьогорі" — так. Чи відзначав я день народження Єрмака з циганами? Єрмак зі мною був (у "Синьогорі"). Я циган не викликав, ведмедів не викликав, але, вибачте, і вас теж", — сказав президент.

Зеленський також підтвердив, що в неділю, 21 листопада, він прилетів до Києва, щоб взяти участь у заходах, присвячених роковинам Революції Гідності, після чого відлетів назад до резиденції на Івано-Франківщині.

[ + – ] Бесіда Зеленського з журналістом Михайлом Ткачем

Нагадаємо, журналісти стверджують, що Єрмак святкував ювілей на території резиденції в Карпатах у компанії президента Володимира Зеленського. При цьому, як вони запевняють, представники керівництва країни провели там чотири дні, а гостей на святкування перевозили гелікоптерами ДСНС.

В Офісі президента відповіли, що Єрмак відзначив свій 50-й день народження разом зі сім'єю вже в понеділок, 22 листопада, а наступного дня його привітали співробітники ОП.