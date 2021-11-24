Єрмак у компанії Зеленського чотири дні святкував свій ювілей на держдачі в Карпатах, — ЗМІ

Своє 50-річчя керівник Офісу президента відсвяткував у резиденції "Синьогора". За інформацією журналістів, гостей туди звозили літаками ДСНС.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у неділю, 21 листопада, відсвяткував своє 50-річчя на державній дачі "Синьогора" у Карпатах. При цьому гостей на святкування доставляли гелікоптерами Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Про це йдеться у розслідуванні видання "Українська правда".

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Джерела журналістів у політичних колах повідомили, що Єрмак разом із главою держави Володимиром Зеленським удень у п'ятницю, 19 листопада, покинули будівлю Офісу президента ще до закінчення робочого дня і відлетіли до резиденції "Синьогора".

Видання з посиланням на дані онлайн-радарів повідомляє, що президентський літак не вилітав із Києва. Проте вранці 19 листопада зі столиці до Івано-Франківська прилетів чартерний рейс Hawker, пов'язаний з групою "Приват" бізнесмена Ігоря Коломойського. Майже одразу літак повернувся до Києва, стверджують автори розслідування. При цьому їм не вдалося підтвердити чи спростувати, чи були на борту Єрмак і Зеленський.

[ + – ] Літак, пов'язаний з групою "Приват" Коломойського

Проте, за інформацією джерел видання, цим літаком летіли бізнесмен Тимур Міндіч із сім'єю. Саме у його квартирі президент святкував свій день народження у січні цього року.

21 листопада, у День гідності та свободи (річниця початку Євромайдану) та день народження Єрмака, Зеленський і сам керівник ОП, які до цього перебували в Івано-Франківській області, приблизно о 10:00 були помічені на вулиці Інститутській у Києві. Уже о 12:00 глава держави нагороджував українських бійців на честь свята. Перший вертоліт ДСНС вилетів із бази рятувальників у Козині Київської області вже о 13:00 та через дві години приземлився в Івано-Франківську.

[ + – ] Вертоліт ДСНС, помічений неподалік від державної дачі

У понеділок, 22 листопада, вертоліт рятувальників приземлився у "Борисполі" приблизно о 16:00. На підставі цієї інформації видання стверджує, що Зеленський і Єрмак провели на державній дачі чотири дні.

Також джерела журналістів повідомили, що привітати Єрмака з днем народження прилетіли його заступник Андрій Татаров і міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

Видання надіслало офіційні запити з метою дізнатися, чому авіація ДСНС була задіяна для перевезення гостей до Карпат на день народження керівника ОП.

[ + – ] Розслідування, присвячене святкуванню дня народження Єрмака в Карпатах

Нагадаємо, у день народження Єрмака учасники столичного маршу на честь річниці Євромайдану вимагали його звільнення до 1 грудня. Якщо цього не станеться, демонстранти пообіцяли розпочати безстрокову акцію за відставку Зеленського з посади президента України.

До цього ексначальник Головного управління розвідки Міноборони України Василь Бурба повідомив, що саме Єрмак, посилаючись на вказівку глави держави, доручив перенести фінальний етап спецоперації з упіймання бойовиків із ПВК "Вагнер".

Влітку цього року Зеленський заявив про свою довіру до керівника ОП і відкинув заяви про причетність керівництва країни до спецоперації.