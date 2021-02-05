Зеленський у період карантину влаштував бенкет до свого дня народження, — "Схеми" (відео)

За даними журналістів, вечірка тривала близько 8 годин.

29 січня президент України Володимир Зеленський організував бенкет на честь свого дня народження у квартирі співвласника студії "Квартал-95" і бізнес-партнера Ігоря Коломойського Тимура Міндіча в Києві. Вечірка відбулася, не зважаючи на карантин.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів "Схем".

За інформацією журналістів, бенкет відвідали близько 30 гостей, але ніхто з них не був у захисній масці. Однак з урахуванням карантинних обмежень, які діють з 25 січня по 28 лютого в Україні, забороняється проведення масових заходів, "у яких бере участь понад 20 осіб і не дотримується дистанція 1,5 метра".

Зустріч друзів відбулася в будинку на Грушевського, 9а в Києві, де сім'я президента володіє апартаментами, оформленими на кіпрську фірму Олени Зеленської. Однак, за даними ЗМІ, сам захід проводився в іншій квартирі з терасою, яка, згідно з реєстром прав на нерухоме майно, належить співвласникові студії "Квартал-95" Тимуру Міндічу.

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Серед гостей свята журналісти помітили представників влади. Зокрема, першого помічника президента Сергія Шефіра, голову ОПУ Андрія Єрмака, його заступника Кирила Тимошенка. І, ймовірно, міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова.

Також були учасники "Кварталу-95" Євген Кошовий, Олександр Пікалов, Олена Кравець, Міка Фаталов, Валерій Жидков, Степан Казанін, Артем Гагарін, режисер "Слуги народу" Олексій Кирющенко.

За даними журналістів, святкування тривало близько 8 годин.

Як пояснив у коментарі "Схемам" головний санлікар Віктор Ляшко, святкування у квартирі компанією понад 20 гостей є порушенням, оскільки це масовий захід.

"Схеми" звернулися до прес-служби президента з проханням про коментар. У запиті журналісти поцікавилися, чому Зеленський вважає допустимим у період карантину влаштовувати бенкет з десятками гостей і без захисних масок.

Також журналісти запитали, на яких умовах Тимур Міндіч надав квартиру для святкування, і чи не бачить президент ризиків у дружбі з товаришем і бізнес-партнером олігарха.

Відповіді "Схеми" поки не отримали.

Зазначимо, що в понеділок, 25 січня Володимиру Зеленському виповнилося 43 роки. У зв'язку з цією датою в Офісі президента України опублікували список президентів і політиків, які за день встигли привітати Зеленського з його персональним святом.