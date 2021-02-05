Зеленский в период карантина устроил банкет к своему дню рождения, – "Схемы" (видео)

По данным журналистов, вечеринка продолжалась около 8 часов.

29 января президент Украины Владимир Зеленский организовал банкет в честь своего дня рождения в квартире совладельца студии "Квартал-95" и бизнес-партнера Игоря Коломойского Тимура Миндича в Киеве. Вечеринка состоялась несмотря на карантин.

Об этом говорится в расследовании журналистов "Схем".

По информации журналистов, банкет посетили около 30 гостей, но никто из них не был в защитной маске. Однако с учетом карантинных ограничений, которые действуют с 25 января по 28 февраля в Украине, запрещается проведение массовых мероприятий, "в которых принимает участие более 20 человек и не соблюдается дистанция в 1,5 метра".

Встреча друзей состоялась в доме на Грушевского, 9а в Киеве, где семья президента владеет апартаментами, оформленными на кипрскую фирму Елены Зеленской. Однако, по данным СМИ, само мероприятие проводилось в другой квартире с террасой, которая, согласно реестру прав на недвижимое имущество, принадлежит совладельцу студии "Квартал-95" Тимуру Миндичу.

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Среди гостей праздника журналисты заметили представителей власти. В частности, первого помощника президента Сергея Шефира, главу ОПУ Андрея Ермака, его заместителя Кирилла Тимошенко. И, вероятно, министра развития общин и территорий Алексея Чернышева.

Также были участники "Квартала-95" Евгений Кошевой, Александр Пикалов, Елена Кравец, Мика Фаталов, Валерий Жидков, Степан Казанин, Артем Гагарин, режиссер "Слуги народа" Алексей Кирющенко.

По данным журналистов, празднование продолжалось около 8 часов.

Как пояснил в комментарии "Схемам" главный санврач Виктор Ляшко, празднование в квартире компанией более 20 гостей является нарушением, так как это массовое мероприятие.

"Схемы" обратились к пресс-службе президента с просьбой о комментарии. В запросе журналисты поинтересовались, почему Зеленский считает допустимым в период карантина устраивать банкет с десятками гостей и без защитных масок.

Также журналисты спросили, на каких условиях Тимур Миндич предоставил квартиру для празднования, и не видит президент рисков в дружбе с товарищем и бизнес-партнером олигарха.

Ответы "Схемы" пока не получили.

Отметим, в понедельник, 25 января Владимиру Зеленскому исполнилось 43 года. В связи с этой датой в Офисе президента Украины опубликовали список президентов и политиков, которые за день успели поздравить Зеленского с его персональным праздником.