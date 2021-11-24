Ермак в компании Зеленского четыре дня праздновал свой юбилей на госдаче в Карпатах, — СМИ

Свое 50-летие руководитель Офиса президента отметил в резиденции "Синегора". По информации журналистов, гостей туда свозили вертолетами ГСЧС.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в воскресенье, 21 ноября, отметил свое 50-летие на государственной даче "Синегора" в Карпатах. При этом гостей на празднование доставляли вертолетами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Об этом говорится в расследовании издания "Украинская правда".

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Источники журналистов в политических кругах сообщили, что Ермак вместе с главой государства Владимиром Зеленским днем в пятницу, 19 ноября, покинули здание Офиса президента еще до окончания рабочего дня и улетели в резиденцию "Синегора".

Издание со ссылкой на данные онлайн-радаров сообщает, что президентский самолет не вылетал из Киева. Однако утром 19 ноября из столицы в Ивано-Франковск прилетел чартерный рейс Hawker, связанный с группой "Приват" бизнесмена Игоря Коломойского. Почти сразу же самолет вернулся в Киев, утверждают авторы расследования. При этом им не удалось подтвердить или опровергнуть, были ли на борту Ермак и Зеленский.

[ + – ] Самолет, связанный с группой "Приват" Коломойского

Однако, по информации источников издания, этим этим самолетом летели бизнесмен Тимур Миндич с семьей. Именно в его квартире президент праздновал свой день рождения в январе этого года.

21 ноября, в День достоинства и свободы (годовщина начала Евромайдана) и день рождения Ермака, Зеленский и сам руководитель ОП, которые до этого находились в Ивано-Франковской области, около 10:00 были замечены на улице Институтской в Киеве. Уже в 12:00 глава государства награждал украинских бойцов в честь праздника. Первый вертолет ГСЧС вылетел с базы спасателей в Козине Киевской области уже в 13:00 и спустя два часа приземлился в Ивано-Франковске.

[ + – ] Вертолет ГСЧС, замеченный неподалеку от государственной дачи

В понедельник, 22 ноября, вертолет спасателей приземлился в "Борисполе" около 16:00. На основании этой информации издание утверждает, что Зеленский и Ермак провели на государственной даче четыре дня.

Также источники журналистов сообщили, что поздравить Ермака с днем рождения прилетели его заместитель Андрей Татаров и министр развития громад и территорий Алексей Чернышов.

Издание направило официальные запросы с целью узнать, по какой причине авиация ГСЧС была задействована для перевозки гостей в Карпаты на день рождения руководителя ОП.

[ + – ] Расследование, посвященное празднованию дня рождения Ермака в Карпатах

Напомним, в день рождения Ермака участники столичного марша в честь годовщины Евромайдана потребовали его увольнения до 1 декабря. Если этого не произойдет, демонстранты пообещали начать бессрочную акцию за отставку Зеленского с поста президента Украины.

До этого экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба сообщил, что именно Ермак, ссылаясь на указание главы государства, поручил перенести финальный этап спецоперации по поимке боевиков из ЧВК "Вагнер".

Летом этого года Зеленский заявил о своем доверии к руководителю ОП, и отверг заявления о причастности руководства страны к спецоперации.