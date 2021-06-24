"Ермак рядом со мной не просто так", - Зеленский о главе Офиса президента

По словам президента, у спецслужб к главе его Офиса нет никаких вопросов. Он является эффективным менеджером, который трудится 24/7.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью заявил, что глава Офиса президента Андрей Ермак находится рядом с ним из-за доверия. Об этом он рассказал во время общения с журналисткой и телеведущей Натальей Мосейчук.

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По словам украинского лидера, глава ОП — мощный менеджер, который работает 24/7 и является реальным патриотом Украины. У СБУ и разведки нет никаких вопросов к Ермаку, спецслужба предоставляет информацию обо всем его окружении. А отвечая на вопрос о вероятном участии Ермака в ситуации с вагнеровцами, Зеленский уточнил, что это точно не была операцией Украины.

"Ермак рядом со мной не просто так. Я доверяю этому человеку. … Мы с вами видели, что произошло в Беларуси, как посадили самолет и чем это закончилось. Чем заканчиваются такие случаи, к которой изоляции страны приводят такие спецоперации. Это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что идея этой операции — идея других стран и то, что Украина максимально затягивали в этот вопрос — правда", — рассказал Зеленский.

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Напомним, 29 июля 2020 года под Минском задержали группу наемников из 33 человек, причастных к российской "ЧВК Вагнера". В ОП неоднократно заявляли, что информация сорвавшейся операции по "вагнеровцам" является вымыслом.

В декабре Bellingcat заявила, что ведет расследование касательно вероятного срыва спецоперации украинских спецслужб по захвату наемников российской "ЧВК Вагнера" и планирует снять об этом документальный фильм. В нем они планируют дать полную картину причин инцидента. По словам Юрия Бутусова, утечка произошла из ОП, а именно от Андрея Ермака.