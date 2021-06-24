"Єрмак поруч зі мною не просто так", — Зеленський про главу Офісу президента

За словами президента, у спецслужб до глави його Офісу немає ніяких питань. Він є ефективним менеджером, який працює 24/7.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що глава Офісу президента Андрій Єрмак поруч з ним через довіру. Про це він розповів під час спілкування з журналісткою та телеведучою Наталією Мосейчук.

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За словами українського лідера, глава ОП — потужний менеджер, який працює 24/7 і є реальним патріотом України. У СБУ і розвідки немає ніяких питань до Єрмака, спецслужба надає інформацію про все його оточення. А відповідаючи на запитання про ймовірну участь Єрмака в ситуації з вагнерівцями, Зеленський уточнив, що це точно не була операція України.

"Єрмак поруч зі мною не просто так. Я довіряю цій людині. ... Ми з вами бачили, що сталося в Білорусі, як посадили літак і чим це закінчилося. Чим закінчуються такі випадки, до якої ізоляції країни призводять такі спецоперації. Це точно не була наша операція. Я точно розумію, що ідея цієї операції — ідея інших країн і те, що Україну максимально затягували в це питання — правда", — розповів Зеленський.

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Нагадаємо, 29 липня 2020 року за Мінськом затримали групу найманців з 33 осіб, причетних до російської "ПВК Вагнера". В ОП неодноразово заявляли, що інформація про операцію, що зірвалася, по "вагнерівцях" є вигадкою.

У грудні Bellingcat заявила, що веде розслідування щодо ймовірного зриву спецоперації українських спецслужб по захопленню найманців російської "ПВК Вагнера" і планує зняти про це документальний фільм. У ньому вони планують дати повну картину причин інциденту. За словами Юрія Бутусова, витік стався з ОП, а саме від Андрія Єрмака.