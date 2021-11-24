"Єрмак святкував ювілей у Києві": в ОП відреагували на розслідування журналістів

У представництві президента запевняють, що 4-денного святкування дня народження керівника ОП не було. А запит від ЗМІ було отримано за кілька годин до оприлюднення матеріалу.

Офіс президента запевнив, що керівник ОП Андрій Єрмак відзначав свій день народження у Києві, а гостей на державну дачу "Синьогора" гелікоптерами Державної служби надзвичайної ситуації не доставляли. Про це йдеться у відповіді на розслідування "Української правди", опублікованій на сторінці у Facebook.

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У представництві глави держави стверджують, що запит від журналіста видання Михайла Ткача щодо відзначення ювілею Єрмака було отримано "за кілька годин до оприлюднення" розслідування. ОП допустила, що співробітник сайту новин і не припускав отримувати коментар, враховуючи що "анонсувати репортаж Ткач почав ще 22 листопада".

Далі Офіс стверджує, що "не було жодного 4-денного святкування з феєрверками, концертами, макетами венеційської архітектури, масовкою гостей та іншими пам'ятками, які ще можна додумати для більшої ефектності" (імовірно, говорячи про феєрверки та макети венеціанської архітектури, мають на увазі матеріал УП про день народження бізнесмена Павла Фукса, а не ювілей Єрмака — ред.).

Крім цього, ОП стверджує, що використання як державних, так і приватних літаків, пов'язаних із бізнесменами (у розслідуванні йдеться про чартер, який пов'язують із Коломойським — ред.) не було. Також у представництві Зеленського заперечують використання гелікоптерів ДСНС для перевезення гостей чи інших осіб, "тим паче з розважальною метою".

"У п'ятницю (19 листопада) президент працював у Києві — на Банковій. Увечері того дня відбув до резиденції в Гуті. У неділю (21 листопада, день народження Єрмака — ред.) Глава держави був у Києві на відповідних заходах, присвячених річниці початку Революції Гідності. У понеділок (22 листопада) він також перебував на робочому місці", — йдеться у заяві.

При цьому в ОП визнали, що глава держави перебував на території резиденції "Синьогора" "протягом одного-двох днів" і діставався туди президентським гелікоптером "відповідно до звичайних протоколів".

"З інших представників влади до резиденції заїжджав лише Олексій Чернишов, який перебував у ті дні в Рівному і пересувався автівкою", — заявили в Офісі.

Там також наголосили, що Єрмак відзначив день народження у Києві, у понеділок, разом із батьками, а наступного дня його привітали колеги в Офісі президента.

"Сподіваємося, що наступного разу отримаємо запит на надання інформації хоча б за добу до виходу репортажу, щоб можна було встигнути відповісти на всі питання і додати правдиву інформацію до матеріалу, який готується".

ОП додала, що в грудні у резиденції у Карпатах, з нагоди Дня працівників дипломатичної служби України, на форумі "з відповідною програмою" зберуться понад сто голів дипломатичних та консульських представництв України.

"Підготовка до цього форуму на місці вже триває", — заявили в Офісі президента.

[ + – ] Реакція ОП на розслідування про ювілей Єрмака

Нагадаємо, журналісти стверджують, що Єрмак святкував ювілей на території резиденції у Карпатах у компанії президента Володимира Зеленського. При цьому, на їхнє твердження, представники керівництва країни провели там чотири дні, а гостей на святкування перевозили гелікоптерами ДСНС.

Раніше Фокус писав, що у день народження Єрмака учасники столичного маршу на честь річниці Євромайдану вимагали його звільнення до 1 грудня. Якщо цього не станеться, демонстранти пообіцяли розпочати безстрокову акцію за відставку Зеленського з посади президента України.