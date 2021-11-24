"Ермак праздновал юбилей в Киеве": в ОП отреагировали на расследование журналистов

В представительстве президента уверяют, что 4-х дневного празднования дня рождения руководителя ОП не было. А запрос от СМИ был получен за несколько часов до обнародования материала.

Офис президента заверил, что руководитель ОП Андрей Ермак отмечал свой день рождения в Киеве, а гостей на государственную дачу "Синегора" вертолетами Государственной службы чрезвычайной ситуации не доставляли. Об этом говорится в ответе на расследование "Украинской правды", опубликованном на странице в Facebook.

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В представительстве главы государства утверждают, что запрос от журналиста издания Михаила Ткача касательно празднования юбилея Ермака был получен "за несколько часов до обнародования" расследования. ОП допустило, что сотрудник новостного сайта и не предполагал получать комментарий, учитывая что "анонсировать репортаж Ткач начал еще 22 ноября".

Далее Офис утверждает, что "не было никакого 4-дневного празднования с фейерверками, концертами, макетами венецианской архитектуры, массовкой гостей и другими достопримечательностями, которые еще можно додумать для большей эффектности" (предположительно, говоря о фейерверках и макетах венецианской архитектуры, ОП имеет в виду материал УП о дне рождения бизнесмена Павла Фукса, а не юбилее Ермака — ред.).

Помимо этого ОП утверждает, что использования как государственных, так и частных самолетов, связанных с бизнесменами (в расследовании идет речь о чартере, который связывают с Коломойским — ред.) не было. Также в представительстве Зеленского отрицают использование вертолетов ГСЧС для перевозки гостей или других лиц, "тем более с развлекательной целью".

"В пятницу (19 ноября) президент работал в Киеве – на Банковой. Вечером того дня отбыл в резиденцию в Гуте. В воскресенье (21 ноября, день рождения Ермака — ред.) Глава государства находился в Киеве на соответствующих мероприятиях, посвященных годовщине начала Революции Достоинства. В понедельник (22 ноября) он также находился на рабочем месте", — говорится в заявлении.

При этом в ОП признали, что глава государства находился на территории резиденции "Синегора" "в течение одного-двух дней" и добирался туда на президентском вертолете "в соответствии с обычными протоколами".

"Из других представителей власти в резиденцию заезжал только Алексей Чернышов, который находился в те дни в Ровно и передвигался на автомобиле", — заявили в Офисе.

Там также подчеркнули, что Ермак отметил день рождения в Киеве, в понедельник, вместе с родителями, а на следующий день его поздравили коллеги в Офисе президента.

"Надеемся, что в следующий раз получим запрос на предоставление информации хотя бы за сутки до выхода репортажа, чтобы можно было успеть ответить на все вопросы и добавить правдивую информацию к готовящемуся материалу".

ОП добавило, что в декабре в резиденции в Карпатах, по случаю Дня работников дипломатической службы Украины, на форуме "с соответствующей программой" соберутся более ста глав дипломатических и консульских представительств Украины.

"Подготовка к этому форуму на месте уже идет", — заявили в Офисе президента.

[ + – ] Реакция ОП на расследование о юбилее Ермака

Напомним, журналисты утверждают, что Ермак праздновал юбилей на территории резиденции в Карпатах в компании президента Владимира Зеленского. При этом, по их утверждению, представители руководства страны провели там четыре дня, а гостей на празднование перевозили вертолетами ГСЧС.

Ранее Фокус писал, что в день рождения Ермака участники столичного марша в честь годовщины Евромайдана потребовали его увольнения до 1 декабря. Если этого не произойдет, демонстранты пообещали начать бессрочную акцию за отставку Зеленского с поста президента Украины.