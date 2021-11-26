"Без медведей": Зеленский после перепалки с журналистом признал, что был на даче с Ермаком

Глава государства обвинил собеседника в "панибратском" отношении, добавив, что тот не может ничего "диктовать Офису президента".

Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на вопрос журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача, заданный в ходе пресс-марафона 26 ноября, о расследовании касательно празднования дня рождения руководителя Офиса президента Андрея Ермака на государственной даче "Синегора" в Карпатах.

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Глава государства рассказал, чем он занимался на протяжении четырех дней, которые, по данным издания, тот провел вместе с Ермаком в Ивано-Франковской области. Зеленский сообщил, что он "прекрасно отдохнул" с министром развития громад и территорий Украины Алексеем Чернышовым, "работая в ночь с пятницы на субботу", 19-20 ноября.

Также Зеленский уточнил, что он прилетел на территорию резиденции вместе с сопровождением на вертолетах Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и Вооруженных сил Украины, потому что Государственное управление делами (ГУД) не может выделить средства на полеты главы государства на его президентском самолете. Помимо этого Зеленский отметил, что мог полететь в Гуту на президентском вертолете, однако тот сломался и ГУД не выделило средств на его ремонт.

"В воскресенье (21 ноября — день рождения Ермака и День достоинства и свободы) я полетел в 6 утра (тут журналист исправил президента, заявив, что Зеленский покинул "Синегору" в 7 утра — ред.)… Господи, дай вам Бог здоровья, Миша. В 7 утра, не в 6, это же большая ошибка. Не в 6 утра, не по московскому времени, потому что это "зрада"… Это же важно! Всем каналам, которые транслируют наш с вами разговор… Дослушайте всю историю. Вы не можете диктовать Офису президента, по щелчку! У нас много работы. Панибратство это все! Я президент Украины, Миша!", — заявил глава государства.

Зеленский сравнил журналиста "Украинской правды" с его коллегой, главным редактором издания "Цензор.нет" Вячеславом Бутусовым. В ответ на это Ткач возразил, что он "не Бутусов".

"Слава Богу, Миша, дай вам Бог здоровья!" — отреагировал президент.

Помимо этого Зеленский заявил, что он "имеет полное право иногда отдыхать", и обвинил журналиста в том, что из-за него у главы государства нет времени на личную жизнь.

"Если вы меня спросите, был ли я в "Синегоре" — да. Отмечал ли я день рождения Ермака с цыганами? Ермак со мной был (в "Синегоре"). Я цыган не вызывал, медведей не вызывал, но, извините, и вас тоже", — сказал президент.

Зеленский также подтвердил, что в воскресенье, 21 ноября, он прилетел в Киев, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных годовщине Революции Достоинства, после чего улетел обратно в резиденцию в Ивано-Франковской области.

[ + – ] Беседа Зеленского с журналистом Михаилом Ткачом

Напомним, журналисты утверждают, что Ермак праздновал юбилей на территории резиденции в Карпатах в компании президента Владимира Зеленского. При этом, по их утверждению, представители руководства страны провели там четыре дня, а гостей на празднование перевозили вертолетами ГСЧС.

В Офисе президента ответили, что Ермак отметил свой 50-й день рождения вместе с семьей уже в понедельник, 22 ноября, а на следующий день его поздравили сотрудники ОП.