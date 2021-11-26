Зеленський заявив, що не знає, хто фінансував опитування "5 питань від президента"

Глава держави зазначив, що хоч питання українцям поставив особисто він, дізнаватися про те, скільки було витрачено на цей проект, слід у партії "Слуга народу".

Президент Володимир Зеленський не знає, за чиї кошти було профінансовано проведення опитування "5 питань від президента" під час місцевих виборів у жовтні 2020 року. Про це він заявив у ході пресмарафону в п'ятницю, 26 листопада.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

Відповідаючи на запитання журналістки про те, за чий рахунок проводилося опитування та скільки коштів було витрачено, Зеленський заявив: "Я не знаю. Чесно, не знаю. Я не знаю (хто обізнаний у цьому питанні). Питання були від мене, але я чесно не знаю, скільки це коштувало”.

Водночас президент зазначив, що організацією опитування займалася партія "Слуга народу", тому питання щодо фінансування варто ставити її представникам. Крім цього, Зеленський підкреслив, що на цей проект гроші з державного бюджету не залучалися.

Також президент зазначив, що результати опитування вже "обробляються" владою. За приклад він навів ініціативу щодо легалізації медичного каннабісу в Україні. За його словами, окрім розробленого законопроекту, який зараз перебуває на стадії громадського обговорення, відповідні рішення ухвалював Кабінет міністрів.

Водночас питання про скорочення складу Верховної Ради до 300 народних депутатів, яке також виносилося на всеукраїнське опитування, глава держави назвав "болючим".

"(Політики) дуже сильно хочуть скорочувати парламент доти, доки вони не стають депутатами Верховної Ради. Усі реагують так: "Ми й так пішли вам на зустріч, у нас скасовано мажоритарку. У нас і так уже чистіший формат голосування". Але це таке питання суперечок. Я вважаю, що ми обіцяли (скоротити кількість нардепів), і це буде зроблено", — сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що "всі речі, які були в опитуванні, є дуже важливими".

"Це було важливо, це була фундаментальна репетиція референдуму в Україні", — додав Зеленський.

[ + – ] Зеленський відповідає на питання про всеукраїнське опитування

Нагадаємо, всеукраїнське опитування містило п'ять питань:

Чи підтримуєте ви ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах? Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей? Чи підтримуєте скорочення кількості народних депутатів до 300? Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу з медичною метою — для зменшення болю в тяжкохворих? Чи ви підтримуєте право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету та територіальної цілісності?

Про те, як на ці запитання відповідали українці та з якою метою влада влаштувала таке опитування у день місцевих виборів, — читайте в матеріалі Фокусу.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський провів пресмарафон, у якому взяли участь журналісти 30 видань, інформаційних агенцій і телеканалів. У ході заходу президент зокрема заявив, що бізнесмена Ріната Ахметова намагаються втягнути в організацію державного перевороту в Україні, запланованого на 1-2 грудня.

У свою чергу Ахметов назвав слова Зеленського "суцільною брехнею".