Зеленский заявил, что не знает, кто финансировал опрос "5 вопросов от президента"

Глава государства отметил, что хоть вопросы украинцам задал лично он, узнавать о том, сколько было потрачено на этот проект, следует у партии "Слуга народа".

Президент Владимир Зеленский не знает, за чьи средства было профинансировано проведение опроса "5 вопросов от президента" во время местных выборов, прошедших в октябре 2020 года. Об этом он заявил в ходе пресс-марафона в пятницу, 26 ноября.

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Отвечая на вопрос журналистки о том, за чей счет проводился опрос и сколько средств было на него потрачено, Зеленский заявил: "Я не знаю. Честно, не знаю. Я не знаю (кто осведомлен в этом вопросе). Вопросы были от меня, но я честно не знаю, сколько это стоило".

В то же время президент отметил, что организацией опроса занималась партия "Слуга народа", поэтому вопросы касательно финансирования стоит задавать ее представителям. Помимо этого Зеленский подчеркнул, что на этот проект деньги из государственного бюджета не привлекались.

Также президент отметил, что результаты опроса уже "обрабатываются" властями. В пример он привел инициативу о легализации медицинского каннабиса в Украине. По его словам, помимо разработанного законопроекта, который сейчас находится на стадии общественного обсуждения, соответствующие решения принимал Кабинет министров.

В то же время вопрос о сокращении состава Верховной Рады до 300 народных депутатов, который также выносился на всеукраинский опрос, глава государства назвал "болезненным".

"(Политики) очень сильно хотят сокращать парламент до тех пор, пока они не становятся депутатами Верховной Рады. Все реагируют так: "Мы и так пошли вам на встречу, у нас отменена мажоритарка. У нас и так уже более чистый формат голосования". Но это такой вопрос споров. Я считаю, что мы обещали (сократить число нардепов) и это будет сделано", — сказал Зеленский.

Президент также отметил, что "все вещи, которые были в опросе, очень важны".

"Это было важно, это была фундаментальная репетиция референдума в Украине", — добавил Зеленский.

[ + – ] Зеленский отвечает на вопрос о всеукраинском опросе

Напомним, всеукраинский опрос содержал пять вопросов:

Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах? Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей? Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300? Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях — для уменьшения боли у тяжелобольных? Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?

О том, как на эти вопросы отвечали украинцы и с какой целью власти устроили такой опрос в день местных выборов — читайте в материале Фокуса.

Напомним, сегодня Зеленский провел пресс-марафон, в котором приняли участие журналисты 30 изданий, информационных агентств и телеканалов. В ходе мероприятия президент, в частности, заявил, что бизнесмена Рината Ахметова пытаются втянуть в организацию государственного переворота в Украине, запланированного на 1-2 декабря.

В свою очередь Ахметов назвал слова Зеленского "сплошной ложью".